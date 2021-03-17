為了長期培育聽損科學小種子，台灣科思創宣布自109學年度下學期（2021年）起，於全台三所啟聰學校舉辦科學社團「 科思創魔法材料學校科學俱樂部」。科思創期待透過長期科教資源的注入，在孩子心中培養勇於探索、理性思考的科學精神。並期許透過未來的活動，提供聽損孩子一個展現自我的平台，促進多元族群共融教育。

自2018年起於台中啟聰學校成立的社團，將持續由科思創科教顧問，金鼎獎得主，國立臺中教育大學科學教育與應用系教授許良榮進行課程設計。於國立台南大學附設啟聰學校與臺北啟聰學校新設立的社團，則分別與致力於科普教育推廣的國立成功大學副教務長暨材料科學及工程學系─李旺龍教授，及多家電視台與雜誌的科教顧問，出版多本科學遊戲專書的許兆芳(毛毛蟲老師)合作。

長久以來，當我們提到「科學」時，似乎僅習慣從學科的角度來理解，不但大大限縮了其深度及廣度，更侷限了孩子們對於科學的好奇及探索。透過玩科學的方式，將能培養孩子發現問題到思考問題，進而解決問題的能力。而啟聰學校相較於ㄧ般學校，更是長期的缺乏科教資源。因為會手語又有科教背景的老師非常罕見。

國立成功大學教授李旺龍表示，任何形式的科學教育中，長期陪伴是很重要的；曾志朗在擔任文建會主委時曾說，保障科學人權，弭平知識落差。沒有人應該因為資源的不足，減損學習的機會。現在許多學生光說不練的現象也讓人擔憂；現在就讓我們彎下腰，把手弄髒！好好玩科學！

此科學社團的成立目標旨於培育聽損科學小種子，這些孩子未來除了將在校慶或母親節活動中，擔任親子共融科學活動大使，讓家長親眼見證孩子的成長外，科思創更將鼓勵這些聽損孩子未來擔任「科思創魔法材料學校」大型科教活動的實驗關主，引領ㄧ般生施展科學魔法，一同探索各種現象背後的奧秘；另外，也期待有機會帶著這群聽損生，參加科技部主辦的科普環島列車活動，帶領全台的大小朋友們一起玩科學，讓更多人能透過玩科學的過程中，無形中體驗到多元與包容的價值。

臺北市立啟聰學校校長趙麗華表示，台北啟聰由衷感謝台灣科思創長期以來為啟聰孩子打造的舞台。此次能結合知名科教老師，為學校成立有史以來的第一個科學社團。身為校長，期待能看到同學們有機會跳脫生硬的教科書內容，透過動手實際操作，挑戰自我並學習探究與觀察的精神，進而在未來科思創規劃的活動舞台上肯定自我，發光發熱。

台灣科思創總經理李銘城表示，擁有「科學思考」的能力，對適應未來的科技社會將帶來很大的幫助。台灣科思創希望透過於全台三所啟聰學校設立的科學社團，點燃聽損生對於科學的熱情，並透過科思創規劃的各種平台，讓培育出的聽損科學小種子，能與ㄧ般生交流，促進一個平等共融的社會。

「科思創魔法材料學校科學社團」已於本學期開始在全台三所啟聰學校展開，並將透過課程的規劃，從實驗過程中培養探究與實作的能力，強調各主題與生活中的連結，讓學生能夠將原本課堂所學的知識，與之產生連結並深化。例如北聰課程將以魔術道具、科學玩具、食品科學等題材，結合國高中之理化課程；首堂以摩擦力為主題，採POE（預測-觀察-解釋）教學策略帶領學生理解背後原理。而以小學部為服務對象的南聰課程則將從力學、光學、磁力和簡易化學著手，以平易近人之生活遊戲帶領學童認識科學。中聰的課程則以貼近學生生活常遇見的現象出發，再從小現象引領同學深入探討，透過科學實驗遊戲玩出趣味與創意，並藉由這些小活動的串聯，讓同學對科學產生學習動機。目前南聰的科學社團將在一般教室進行，待5月份科思創捐贈的科學實驗室落成後，即轉至實驗教室上課。

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