日本知名連鎖壽司店壽司郎，日前公布姓名諧音優惠，沒想到昨日開始掀起一股「鮭魚潮」各地出現不少鮭魚先生、小姐，而一名來自台中的「林鮭魚」先生，受訪時表示，當時戶政事務所主任還特地跑出來和他聊天，並笑回「如果你是我兒子，一定把你打死」。

免費魅力無法檔，改名吃鮭魚讓不少民眾看傻，更有網友揶揄，壽司郎太小看台灣人貪小便宜的威力。台中一名林姓男子，昨就殺去戶政事務所改名為「林鮭魚」，他表示當初看到活動消息，就下定決心一定要去改名看看，更指出，當時戶政事務所主任還特地跑出來和他聊天，並開玩笑地說，「如果你是我兒子，一定把你打死」。

林鮭魚先生也透露，目前還不敢讓爸媽知道自己改名為鮭魚，他表示，改名的程序並沒有很複雜，只是事後換證件程序可能會蠻麻煩，但改名這個動作蠻快的，所以不擔心會拖到太多時間，他指出，當他免費吃完壽司大餐後，就會把名字改回。

壽司郎推出姓名優惠活動，若名字內有鮭魚2字即可享整桌免費，活動於今日開跑，不過消息剛釋出時被不少民眾批太沒誠意，「誰會叫鮭魚啦！」，還有民眾透露，「幫小孩取名都有算過生辰八字、命相，若隨隨便便改名為鮭魚，真的是要死了！」不過免費的魅力太大，昨日開始各地陸續有民眾衝去戶政事務所改名，新北市戶政事務所更統計，截至目前為止已有7男1女共計8人改名「鮭魚」。

(中時新聞網)