高通今(17)日宣布，兩家台灣新創公司宇心生醫(QT Medical)、樂邦安控(LUBN)獲邀進入高通Qualcomm Advantage Network，成為高通全球商用生態系的成員。宇心生醫和樂邦安控是第二屆「高通台灣創新競賽」的入圍隊伍，透過競賽得以與高通內部相關部門交流，進而獲邀進入高通網絡，成功跟國際企業接軌。

本次是繼2020年高通邀請第一屆「高通台灣創新競賽」入圍團隊洞見未來科技(RelaJet)及聯騏技研(Nestech)兩家新創公司成為高通Qualcomm Advantage Network成員公司後，再邀兩家台灣新創公司進入高通企業網路，展現高通力挺台灣新創，運用全球資源支持台灣新創快速在國際推出他們的產品。

高通Qualcomm Advantage Network把高通技術和網絡成員公司聚集在一起，協作、創新和加速業務發展。成員均為經驗證且具相當技術水準的公司，提供、銷售和/或推薦採用高通解決方案的產品。QT Medical和LUBN都是加入「高通智慧城市加速器計畫」，該計畫專注於支持或促進智慧城市計畫，並作為私人和公共實體之間的聯繫介面，把鄉鎮市、政府實體與技術供應商聚集在一起，提供運用高通產品的先進物聯網解決方案。

高通技術公司業務發展資深總監暨智慧城市計畫負責人Sanjeet Pandit表示，本次兩支台灣優秀新創團隊加入高通Qualcomm Advantage Network的智慧城市加速器計畫，通過該計畫，不同的硬體、軟體、雲端和系統整合公司可以增加商機、縮短商業化時程，有助於創造真正的智慧及互聯的城市。QT Medical運用5G連網、人工智慧驅動之心臟監測儀技術挑戰，成功開發醫療級家用12導程心電圖系統，實現遠距心臟照護與篩檢，對遠距醫療極具開創性。LUBN則是將門禁管理透過4G連上雲端，連結相關房產服務，將為物業管理及房地產服務自動化提供整體解決方案，是智慧城市發展的重要一環。

(時報資訊)