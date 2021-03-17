瑞銀今天宣布下調亞太貨幣升值預期，瑞銀財富管理投資總監辦公室下調了亞太貨幣未來12個月現貨匯率的平均升值預期，從中個位數降至2~3%。

瑞銀指出，美國頒布1.9兆美元財政刺激措施，加上政府加快為國民接種疫苗，預期美國未來12個月季度經濟成長率達8.1%。當經濟如此強勁反彈，難免拉動實際利率，但這不會是簡單的直線形態。美聯儲已調整了貨幣政策框架，在某個階段也可能出手壓抑10年期國債收益率的漲勢。

與此同時，美國實際利率走升不代表亞太貨幣要貶值。從過去15年數據看來，美息上升及亞太貨幣升值是可以並存的，主因亞太經濟也堅實成長。我們預計亞洲（含澳大利亞及紐西蘭，但不包括日本）未來12個月季度經濟成長達到5.7%。

在亞太地區，瑞銀最看好人民幣，12個月總回報預期接近5%（現貨匯率及利差回報分別為2.5%），年化波動率5%，為風險調整回報最佳的地區貨幣之一。韓元、新加坡元及泰銖等周期性貨幣、澳元及紐西蘭元等大宗商品相關貨幣也被看好。

至於印度及印尼經常帳可能有小幅度赤字，在美債利率走高下，限制了兩國貨幣的升值空間，12個月總回報預期2.5%至5%，主要來自於利差。

(時報資訊)