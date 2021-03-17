《商情》成本高 支撐國內玉米現貨價 15:402021/03/17 時報資訊 倪淑茹 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 成本高支撐國內玉米現貨價，今日(3/17)最新報價紅玉米每公斤報9.15元。 國內消息，今日大船組開標，重置成本仍然持續向上，因此進一步支撐國內玉米飼料現貨價。 國外消息，芝加哥玉米期價連漲兩日，因中國對美國供應的強勁購買提供了支撐。據了解美國農業部周二證實，美國對中國的玉米總銷量為115.6萬噸，是自1月份以來的最高水平。另外，中國面臨粘蟲的威脅，玉米的需求可能會增加。(商品行情網) 耗水費最快明年開徵 經長稱尚未討論調漲民生水價 台灣權王－高殖利率護體 欣陸國產給力 (時報資訊) #支撐 #玉米 #現貨價 #成本高 #重置成本 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 商品期貨趨勢專欄－夏季需求增 油價續高 04:102021/03/17 證券．權證 中菲行去年營收獲利 雙創高 04:102021/03/17 證券．權證 《匯市》新台幣盤中貶破28.3元 FOMC會後談話牽動資金進出 13:072021/03/17 財經 《類股》裂解廠Q2啟動歲修 塑化3將出頭 08:522021/03/17 財經 熱門股－達欣工 買盤湧短多氣盛 04:102021/03/17 證券．權證 《期貨》電子期獨紅 3月台指期開低1點 09:092021/03/17 財經 操盤心法－高現金殖利率股熱絡，關注台積電除息行情 04:102021/03/17 證券．權證 都更、危老案 雙創區域天價 「富邦醴仁」、「衍見築」開價飆破每坪200萬 04:102021/03/17 財經要聞 《商情》中經濟數據激增 亞洲天膠反彈上漲 09:432021/03/17 財經 台積、世界獲利 外資唱高 04:102021/03/17 財經要聞 《熱門族群》中菲行天價漲停 貨攬三劍客飆風 11:422021/03/17 財經 財經熱門新聞 散戶注意 明天2大事嚇到台股？他偷洩口風 - 財經 不挺台積電？20歲年輕人買爆這10檔 網驚：像50歲才會買 - 財經 1分鐘讀財經》扯！壽險去年狂賺近2千億 僅一家發股息 - 財經 一票妖股驚悚開殺了 專家警告：勿忘「天國一輝」 - 財經 壽險去年海賺2千億 僅一家申請發現金股利 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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