成本高支撐國內玉米現貨價，今日(3/17)最新報價紅玉米每公斤報9.15元。

國內消息，今日大船組開標，重置成本仍然持續向上，因此進一步支撐國內玉米飼料現貨價。

國外消息，芝加哥玉米期價連漲兩日，因中國對美國供應的強勁購買提供了支撐。據了解美國農業部周二證實，美國對中國的玉米總銷量為115.6萬噸，是自1月份以來的最高水平。另外，中國面臨粘蟲的威脅，玉米的需求可能會增加。(商品行情網)

(時報資訊)