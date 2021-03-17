美國政府高層周二表示，美國認為本周與中國展開對話時將採取「更加強硬的立場」，並將對中國在包括人權等廣泛議題上的作為表達高度關切。

在美中兩國原定周四在阿拉斯加舉行會談之前，美國政府高層召開記者會說明，官員們表示，華盛頓當局會希望北京方面「有所作為，而非淪為空談」，如果北京想改善關係的話。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）與美國國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan），將在阿拉斯加安克雷奇市（Anchorage）與中國共產黨最高決策小組成員楊潔篪及中國外交部長王毅展開協商，這將是拜登政府首次與中國高層面對面會晤。拜登政府已經將中國定義為最強大的挑戰。

一名美國高層表示，北京一直談到想改變美中關係的基調，但我們在這方面將著眼於其作為，而非其言談。

另一名美國官員向記者表示，美方的立場將更為強硬。華府將對中國對待新疆穆斯林與香港支持民主示威者的方式，以及中國對美國盟友與合作夥伴的經濟脅迫，還有對台灣的侵略行動表達「高度關切」。

他並表示，華盛頓並不期待這次會議能達成具體的談判成果，但將確定華盛頓認為北京需要改變其路線的具體領域。

(時報資訊)