即將於3月19日在全台上映的電影《小說之神》，由「千年一遇美少女」橋本環奈與「EXILE放浪兄弟／FANTASTICS」所屬偶像男星佐藤大樹領銜主演，作品改編自日本超人氣小說家相澤沙呼再版七刷的同名暢銷作品，並且請來日本拍攝超過500支MV與《HiGH ＆ LOW熱血街頭系列》的大導演久保茂昭執導，除了堅強的幕前幕後組合在日本引起高度話題外，電影正式預告一開始就以一個響亮又熱辣的巴掌作開場，橋本環奈將佐藤大樹打得眼冒金星，戲裡戲外，只要橋本環奈橫眉一豎，都讓佐藤大樹感到不寒而慄，大樹說：「她每次動手都是來真的。」

在電影《小說之神》中，由佐藤大樹飾演的高中小說家千谷一也，在作品被網友無情地批評後，讓他幾乎喪失繼續創作的動力與勇氣；於此同時，作品暢銷熱賣的美麗人氣小說家小余綾詩凪(橋本環奈 飾演)與他成為同班同學，這兩個際遇完全相反的作家，第一次在社團見面就爆出火花，只因佐藤大樹說出對撰寫小說的灰心與喪氣話，讓小余綾詩凪非常生氣；導演對橋本環奈說：「這一巴掌將決定你的霸氣，也決定觀眾對你的第一印象，你要揣摩小余綾的心境，不留情面地給他一記重擊，成功與否將影響觀眾對這部電影的整體印象。」佐藤大樹也說：「不用顧慮，儘管全力打過來吧！」正式拍攝時，這個巴掌把所有人打得驚呆了，導演形容：這一幕兩人的情緒與力道都很到位，大樹的錯愕對比環奈的怒氣，將整部電影氛圍推向第一個高峰。

總是給觀眾青春、活潑開朗印象的橋本環奈，這次不只在《小說之神》中還原了女主角小余綾詩凪的高冷與霸氣，她同樣也喜歡閱讀小說，經常趁拍攝的空檔，閱覽擺在拍攝現場超過2000本的小說藏書，她很認同女主角小余綾的觀點：「小說俱備足以撼動人心的力量，每一部都是為了正確傳達澎湃的情感而用心琢磨的作品，能給人面對挑戰的勇氣。」因此在拍攝的過程中，只要佐藤大樹飾演的千谷一也說出喪氣話，她會立刻瞪大眼睛，甚至毫不留情地出手打醒大樹，力道之大有時就連橋本環奈自己下了戲都深感不好意思地向他致歉，佐藤大樹總會說：「沒事，完全不痛，真的！」

(中時 )