大學繁星放榜，台中市新民高中錄取率超過6成，端出亮眼成績單。(新民高中提供／林欣儀台中傳真)

大學繁星甄選放榜，台中市新民高中端出亮眼成績單，高中部普通科共有57人上榜、錄取率超過6成，其中，國中會考成績僅1A＋4B＋＋的謝博傑，上高中後立定決心好好努力，並鎖定繁星管道，如願考上政大金融學系；喜愛研究投資的「林彥寬」則考上台大經濟，將朝自己興趣邁進。

謝博傑說，國中因愛玩、沒有認真念書，會考成績僅拿下1A＋4B＋＋，當時大受打擊且充分感受到不知該念哪所學校的茫然，後來經師長、朋友推薦選擇新民，當時就鎖定朝繁星管道努力，高一時就認清楚自己「沒有休息的餘地」，不間斷的努力，更在高中時學會堅持不懈、課堂上勇於發問，終於取得好成績。

國中就讀新民雙語國中部的林彥寬，會考成績為5A3＋，思考後選擇直升新民高中部，他說，學校提供許多獎勵學習機會，還記得曾為了獲得補助遊學獎勵而努力不懈，終於有機會能與國外高中生交流、體驗到與台灣迥然不同的教育方式，也從中探索到自己的興趣。

林彥寬說，從遊學的經驗中感受到不能毫無目的學習，決定靠自己走出一條路，也從中奠定紮實的英文能力，也因為興趣，在家中時常與父母討論「投資」相關話題，在耳濡目染下累積相關知識，更對經濟領域充滿興趣，終於透過繁星錄取台大經濟系。

新民高中指出，學校今年繁星推薦甄選表現亮眼，高中部普通科共有93名學生申請繁星，錄取率超過6成，其中考取頂尖醫科大學與國立大學的學生共25人，而菁英班學生錄取率更高達8成。

(中時 )