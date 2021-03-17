NCSOFT今（17）日宣布，將於3月23日下午1點，開放雙平台（Google Play、App Store）以及PURPLE（Windows）預先下載《天堂2M》遊戲程式。遊戲將於3月24日0點正式上市，目前官網已進入倒數一周階段。

《天堂2M》預約下載開放時間為3月23日下午13:00，支援預約下載平台有iPhone（iOS）、Android（AOS）、PURPLE（Windows）。

Android（AOS）請至Google Play商店搜尋「天堂2M」後進行預先下載；iPhone（iOS）請至App Store商店搜尋「天堂2M」後進行遊戲下載。

《天堂2M》3月24日正式上市。(圖/遊戲公司提供)

《天堂2M》自開放事前登錄以來屢次突破台灣手遊紀錄，日前更公開了事前預約人數已達300萬人的成績，而事前登錄也將於3月21日結束，還沒有加入的玩家敬請把握最後機會！所有參與事前預約的玩家，都可在遊戲上市後獲得預約以及加碼獎勵。

《天堂2M》官方唯一推薦模擬器【PURPLE】也推出了「完成整備、開戰倒數」活動，3/19～3/23活動期間內連線並登錄PURPLE，即可於上市後獲得獎勵；此外，3/23使用PURPLE下載《天堂2M》、正式上市前2小時連線並登錄PURPLE、3/24～3/30使用PURPLE遊玩《天堂2M》，皆可獲得專屬獎勵。

NCSOFT表示，《天堂2M》將於3月24日0點正式上市，除了開放角色預約時的54台伺服器外，也將視情況調整追加新伺服器，以期所有玩家都能盡興暢玩。

目前官方也正全力準備上市活動，不管是簽到、PUSH、成長、血盟、BOSS狩獵活動等等，都有豐富的獎勵等著你，請喜愛本作的玩家千萬不要錯過！

(科技)