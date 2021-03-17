日本連鎖壽司店「壽司郎」推出優惠活動，舉凡是名字中有「鮭魚」2字，即可享免費吃，對此，今有不少「鮭魚」前往「壽司郎」大快朵頤，一名台大女學生於網路分享自己和友人吃了將近5千多元，隔壁桌同為「鮭魚」則是吃了7千多，她表示看到店員算盤子時「臉真的好臭」，令她笑稱「近期真的不想再看到鮭魚了」。

這名台大女學生稍早於論壇《Dcard》發文表示，2名朋友衝著「壽司郎」免費吃鮭魚活動，一早9點就直奔戶政事務所，將名字改為「鮭魚」後，就直衝「壽司郎」等待開始營業後，要大吃特吃。

她們總共席開兩桌，自己這一桌總共吃了5千多，隔壁則吃了7千多，除了壽司之外，他們還另外點了4碗冰，「感謝『蕭鮭魚』及『曾極品鮭魚』的努力，我們今天吃得很飽，近期應該不想再吃鮭魚。」

女大生表示托朋友「蕭鮭魚」的福，才能免費吃壽司郎。（圖／翻攝自Dcard）

她表示，店員在替他們算盤子數量時臉超臭，結帳時，還聽到店員對她們說「蕭鮭魚，這樣子就可以了」，令她哭笑不得，最後她也透露，在她們要離去時，發現店內還有一桌「鮭魚們」，便二話不說跑去認親。

貼文曝光，不少網友看傻了眼，「兩桌吃快13000，真的是要同鮭魚盡吧」、「壽司郎辦這個活動，真的是搬石頭砸自己腳」、「店員一定很想死」、「看到免費仔為了這種事，跑去改名也蠻好笑的啊」、「87%沒有更多了」。

原PO還在留言處補充表示，朋友「蕭鮭魚」本來想對著全店的用餐者大喊「可以直接幫全買單」，令不少網友笑翻。

(中時新聞網)