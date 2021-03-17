迪士尼童星出身的女星黛咪洛瓦托(Demi Lovato)，演出過《搖滾夏令營》、《公主保衛戰》、《加油！桑妮》等迪士尼影集，更是賣座卡通《冰雪奇緣》主題曲〈Let It Go〉的原唱，她也因此爆紅，成了全球知名人物，然如此光鮮亮麗的她，近日在YouTube個人紀錄片中，淚揭黑暗過去，不但吸毒過量，還慘被藥頭性侵，被丟下等死。

黛咪洛瓦托擁有好嗓音與亮麗外型，如今雖在圈內出頭天，但也曾有迷失方向的低潮時期，她在YouTube推出紀錄片《與魔鬼共舞》(Demi Lovato: Dancing With the Devil)，勇敢道出自己被毒癮纏身多年，揭露了上癮的情況，也坦言自己仍在這條路上努力對抗著，希望演藝事業能早日不被這個惡習拖累，

在最新集數中，黛咪的友人西拉赫米謝爾(Sirah Mitchell)現身說法，透露2018年黛咪因染毒面臨生死關頭，她慘遭藥頭餵食大量海洛因與芬太尼，神智不清時被性侵，對方施暴後將她隨意丟棄等死，黛咪回憶當時也說，她被發現時全身赤裸，皮膚都變成藍色，所幸及時被發現送醫，撿回一命。

黛咪還說到自己的第一次性經驗，是少女時期遭到關係親近的玩伴強暴，即便她在過程中不斷拒絕，表示自己還沒準備好，但仍然發生了，坦言這樣的第一次根本不浪漫，更糟的是，事後她還是會不斷見到性侵她的人，她因此身心受創，開始厭食，並用其他方式逃避，最終染上毒癮。

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Demi Lovato:《與魔鬼共舞》紀錄片

(中時新聞網)