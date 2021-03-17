搶救藻礁的「粉紅風暴」，儼然成為台灣新一波公民運動，但公投領銜人潘忠政自爆臉書帳號遭停權，質疑是被有心人士惡意檢舉，且綠營側翼一度將環團打成「中共同路人」，引發爭議。有媒體人在其臉書專頁《文翔政論》表示，顯然這個公投如果過，勢必成為蔡政府燙手山芋，才不得不出狠招，且「民進黨又開始不聽民意，又開始把反對民意打成藍營同路人、中共同路人，只怕這教訓又要來得很快，甚至進而波及到2022縣市長選舉。」

《文翔政論》臉書指出，現在綠網軍開始攻擊過去可能立場偏綠的環保團體、環團人士，將他們與國民黨、擁核人士劃上等號；這招就是看準某些支持藻礁的綠底人士，可能會因此感到反感而退出。但他認為，這其實是很荒謬的，支持核能或是反對核能的人，為何不能同時挺藻礁？簽了公投就代表支持國民黨？這都是利用這些人本來就對核能、國民黨反感的人做的心理陷阱。

《文翔政論》臉書分析，因此藻礁公投需要的，是「強力意志的個人」，支持藻礁公投的人，也同時可以對重啟核四公投投反對票，這也不會矛盾，那些標籤都是背後有些人有目的在給人貼的。且民進黨此時挑撥藻礁支持者其實相當不智，2018年的慘狀他們可能忘了原因，當時民進黨也是強推政策，導致自己基本盤都不穩。

不僅如此，《文翔政論》臉書指出，「民進黨2020大賣芒果乾才好不容易穩住選情，但那個勝利似乎又讓他們繼續得失憶症，又開始不聽民意，又開始把反對民意打成藍營同路人、中共同路人，只怕這教訓又要來得很快，甚至進而波及到2022縣市長選舉」、「奉勸民進黨別陶醉於大內宣，物極必反，人民也不是都傻子，只怕這教訓來得快又猝不及防」。

網友亦留言表示，「把台灣玩壞了，對誰都沒有好處！」、「到時候票投下去，其他都是假的」、「天欲其亡，必令其狂，這個國家差不多就是這種狀態了」。

(中時新聞網)