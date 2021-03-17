大陸滬深兩市17日漲跌互現，兩市成交額合計為人民幣（下同）7,108億元。上證指數早盤最多跌36點，跌幅為1.06％，低見3,410點，隨後止跌反彈，一度上漲7點，漲幅為0.21％，高見3,454點，終場收報3,445點，下跌1點，跌幅為0.03％，成交額為3,066.3億元。

香港信報報導，深成指17日開盤後一度下跌152點，跌幅為1.12％，低見13,490點，隨後止跌反彈，最高見13,842點，上漲199點，漲幅為1.47％，最終收報13,809點，上漲166點，漲幅為1.22％，成交額為4,041.94億元。

滬深300指數17日收報5,100點，上漲21點，漲幅為0.42％。創業板指數收報2,704點，上漲32點，漲幅為1.2％。

各類股方面，房地產、化工股上漲逾1％。有色金屬、鋼鐵、石油、煤炭股持穩。電力股跌逾2％，金融、水泥股跌逾1％。

(工商 )