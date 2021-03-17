花中今年繁星總錄取數為50人，進入國立大學暨醫藥學系共32人，比例高達64％。（花蓮高中提供／羅亦晽花蓮傳真）

四維高中今年普通科畢業生48人參加繁星推甄，共錄取43位，錄取率高達9成，其中普通班的黃自然則以校護林岑為目標，錄取台大護理學系。（四維高中提供／羅亦晽花蓮傳真）

慈大附中今年41位成功摘星的學生中，20人順利錄取台清交等名校，其中花蓮區學測榜首周雨霆此次放棄醫學系，選擇交通大學電機系。（慈大附中提供／羅亦晽花蓮傳真）

110學年大學繁星今天放榜，花蓮目前約有221位高中生確定成為大學新鮮人，其中又以花蓮女中58人最多，其他分別為花蓮高中50人、四維高中43人、慈大附中41人以及海星高中29人；特別的是，今年各校高分群學生大多不選擇醫學系，反而就讀自己較有興趣的學系，朝夢想大步邁進。

花中表示，今年繁星總錄取數為50人，進入國立大學暨醫藥學系共32人，比例高達64％，不過此次特別的是，高分群的學生大多不選擇醫學系，12名符合醫學系條件者中僅2人報名，是歷年最少，包括榜首廖祥羽也沒有選擇醫學系而是長庚大學中醫系。

花中指出，今年許多學生均已確定自己要就讀的學系，且不一昧以國立大學為優先，加上多數學生在個人申請入學管道有更好校系，因此放棄繁星機會，導致今年報名繁星人數是近5年最少的一屆。

花女表示，今年繁星成果較去年豐碩，錄取人數共58名，較去年成長2％，且有30位國立大學的準大生，台清交成等名校錄取人數更較去年增加6成。特別的是，今年的榜首歐柏儀亦選擇長庚大學中醫系，她也期許自己在鑽研中醫學時，雙主修西醫，成為中西雙修的醫師，結合兩方專業救助他人。

四維高中今年普通科畢業生僅3班116人中，48人參加繁星推甄共錄取43位，錄取率高達9成，其中16位錄取國立大學。四維高中表示，今年的錄取人數是花蓮私校第一，榜首廖奕瑋錄取交大資工系，而讀普通班的黃自然則是以校護林岑為目標，錄取台大護理學系，盼未來能成為一名專業的護理人員。

慈大附中表示，今年41位成功摘星的學生中，有20人順利錄取台清交等名校，其中花蓮區學測榜首周雨霆此次也放棄醫學系，反而選擇交通大學電機系，期許未來能出國深造學習。

(中時 )