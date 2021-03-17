110年繁星計畫放榜，竹南君毅中學有20名同學順利錄取個人第1志願。。（君毅中學提供／謝明俊苗栗傳真）

110年繁星計畫放榜，竹南君毅中學有20名同學順利錄取個人第1志願。。（君毅中學提供／謝明俊苗栗傳真）

110年大學繁星計畫17日放榜，竹南君毅中學共有20名同學順利錄取心目中第1志願，包括有成功大學電機學系、海洋、聯大、宜蘭及中國醫藥大學等，成績相當斐然。

其中，君毅國中部直升高中部的學生朱祉霖，校排1％，日前已獲校方頒發10萬元學測獎學金，朱祉霖三年前選擇留在君毅中學直升力拚繁星，如願錄取國立成功大學電機學系，希望能成為專業工程師。

另外，同樣由國中部直升高中部的曹綺芸，校排3％，如願錄取國立海洋大學河海工程學系。曹綺芸個性活潑大方、有領導力，參加新世紀領導培訓營錄取高階班，喜歡大自然，並重視環保，總是隨身攜帶環保杯，將來想朝著與環境相關的專業領域發展，為環保盡一份心力。

而國中部直升高中部的林日春，錄取國立宜蘭大學外國語文學系，喜歡與人互動，EQ高，將來想朝口譯、外交官領域發展。趙維正是位跆拳道高手，入學時領取縣府運動績優獎學金，如願錄取國立聯合大學建築系，高一即立定志向將來想朝頂尖建築工程師邁進，高中三年能兼顧課業與練習、競賽。同樣也是國中部直升的羅翊慈，則如願錄取中國醫藥大學營養學系。

(中時 )