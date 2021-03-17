投信作帳行情火力全開，帶動中低價IC設計族群獲得資金點火，成為這波當紅炸子雞，但分析師提醒，不少IC設計股淨值低於10元，但股價瘋狂飆到5、60元，市場已投機過頭，現在進場成本已比別人高出很多，投資人要特別小心，這些股票是否重演去年生技股「天國一輝」反轉走勢。

面板驅動IC漲價效應，外界看好獲利空間大增，在投信、自營商連日買超下，相關個股敦泰、天鈺股價一路狂噴，但飆漲數倍後，今（17日）隨著大盤回檔獲利了結賣壓湧現，終場下跌6%~2%不等。

其他IC設計漲跌互見，部分個股已遭空頭追殺，其中晶宏、驊訊下跌逾9.5%；威盛、松翰跌幅3、4%左右；而九暘、安國、聯傑追價力道仍強，漲幅在9.7%~7%之間。

萬寶投顧總監蔡明彰指出，IC設計廠威盛的商業糾紛以和解收場，要付出台幣1.62億元，卻被視為利多，帶動昨股價上漲，但威盛淨值是6.8元，股價是50多元，就是投機當道，投資人要特別留意；另外，九暘和亞信被聯發科收購，一家告吹、一家成功，兩者都被視為利多上漲，就知道市場已經過度盲從了。

他說，散戶瘋狂搶買中小型IC設計，完全不看公司體質好壞，就像去年狂追生技股一樣，會不會重演「天國一輝」反轉走勢，去年合一從20多元飆到476元、漲了20多倍，如今股價約250元，從歷史高點跌掉逾40%。

蔡明彰提醒，投資人不要盲從，別跟著他人投機，因為進場股價成本高低不同，你有可能接到最後一棒，所以投資還是老實低接獲利成長的原物料股如中鋼、塑化等。

(中時新聞網)