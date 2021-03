爆笑超越《圍雞總動員》(Blockers)的喜劇電影《父愁者聯盟》(It’s For Your Own Good),即將在本週五(3/19)於全台爆笑上映。本片描述三位性格截然不同的父親,使出渾身解數,共同想方設法去逼走女兒的男友。其中由德國影帝約根沃格爾(Jurgen Vogel)所飾演的父親,就彷彿受到天打雷劈般的刺激,就連逼退男方的方法也超極端--就因為女兒愛上自己的高中同學,而且對方還是個專拍裸體的「把妹高手」,就打算見招拆招,「買春」請妓女去色誘男方,還想陷害對方吸毒,沒想到還沒有惡搞到對方,就以為古柯鹼是要「吃」的,結果把自己搞到變成大舌頭,連藥頭都看到傻眼!對於難得展現瘋狂的喜感演技,約根也笑說:「其實我期待這種角色很久了!」另一方面,飾演約根女兒的麗莎瑪麗亞克蘿爾(Lisa-Marie Koroll),本身是兒童偶像出身,沒想到這次卻在片中「為愛一脫」,成為性感裸體辣模,可說是突破尺度的大膽演出。

《父愁者聯盟》翻拍自西班牙賣座喜劇《都是為你好》(Es por tu bien),爆笑不已的情節,近期更傳出連義大利都要推出翻拍版本,足見本片故事的吸引力。尤其本片集結《欲望大酒店》(Rossini)海納勞特巴赫(Heiner Lauterbach),以及《生活是你的所有》(Life Is All You Get)約根沃格爾兩位德國電影獎影帝,以及《愛在愛情空窗期》(Jerichow)希爾米索哲(Hilmi Sozer)領銜主演,三人也在片中卯足全力搞笑。有趣的是,約根這回飾演脾氣暴躁的父親,發現女兒跟裸體攝影師交往,而該位攝影師竟然還是自己的高中同學,讓他氣到想揍爆這個「老牛吃嫩草」的色胚,更決定聯手另外兩位父親逼退對方。不過三個人卻意想天開,覺得對方愛正妹,就打算設局一場「買春門」陷害對方,不僅大手筆請來性感美艷妓女誘惑對方,還差點在三人面前上演火辣脫衣秀。

不僅如此,他們甚至找上藥頭想買古柯鹼。只不過三位「初體驗」的老爸,一開口買毒就破功,更把古柯鹼當牙膏,直接用手指「喇」在嘴巴裡,害自己慘變「大舌頭」,「笑」果驚人!約根也開心分享加入本片的過程:「我已經很久沒有演出喜劇,很希望能演一個會自我解嘲的角色。我喜歡扮演對我個人有特殊意義,以及可以產生連結的角色,當導演打給我討論的時候,我就覺得這部片的主題非常棒,而且德國從來沒有一部主流電影,是在講這種題材。」

另一方面,以兒童影集出名的德國女星麗莎瑪麗亞克蘿爾,這回在《父愁者聯盟》飾演約根沃格爾的女兒,不僅愛上爸爸的裸體攝影師同學,更大膽「為愛一脫」,協助男友拍攝性感裸照,把老爸氣到差點高血壓發作。她也分析自己的角色:「他跟爸爸的關係很特別,兩人都是那種會大聲說話、衝動行事又情緒化的人。」而飾演裸體攝影師的安德列爾畢耶須曼(Andreas Pietschman),也完全能夠理解片中的老爸,為什麼會對他的角色如此氣憤:「如果我女兒也愛上我的同學,我應該也會加入打他的行列吧!」

(中時 )