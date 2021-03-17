爆笑超越《圍雞總動員》（Blockers）的喜劇電影《父愁者聯盟》（It’s For Your Own Good），即將在本週五（3／19）於全台爆笑上映。本片描述三位性格截然不同的父親，使出渾身解數，共同想方設法去逼走女兒的男友。其中由德國影帝約根沃格爾（Jurgen Vogel）所飾演的父親，就彷彿受到天打雷劈般的刺激，就連逼退男方的方法也超極端－－就因為女兒愛上自己的高中同學，而且對方還是個專拍裸體的「把妹高手」，就打算見招拆招，「買春」請妓女去色誘男方，還想陷害對方吸毒，沒想到還沒有惡搞到對方，就以為古柯鹼是要「吃」的，結果把自己搞到變成大舌頭，連藥頭都看到傻眼！對於難得展現瘋狂的喜感演技，約根也笑說：「其實我期待這種角色很久了！」另一方面，飾演約根女兒的麗莎瑪麗亞克蘿爾（Lisa-Marie Koroll），本身是兒童偶像出身，沒想到這次卻在片中「為愛一脫」，成為性感裸體辣模，可說是突破尺度的大膽演出。

《父愁者聯盟》翻拍自西班牙賣座喜劇《都是為你好》（Es por tu bien），爆笑不已的情節，近期更傳出連義大利都要推出翻拍版本，足見本片故事的吸引力。尤其本片集結《欲望大酒店》（Rossini）海納勞特巴赫（Heiner Lauterbach），以及《生活是你的所有》（Life Is All You Get）約根沃格爾兩位德國電影獎影帝，以及《愛在愛情空窗期》（Jerichow）希爾米索哲（Hilmi Sozer）領銜主演，三人也在片中卯足全力搞笑。有趣的是，約根這回飾演脾氣暴躁的父親，發現女兒跟裸體攝影師交往，而該位攝影師竟然還是自己的高中同學，讓他氣到想揍爆這個「老牛吃嫩草」的色胚，更決定聯手另外兩位父親逼退對方。不過三個人卻意想天開，覺得對方愛正妹，就打算設局一場「買春門」陷害對方，不僅大手筆請來性感美艷妓女誘惑對方，還差點在三人面前上演火辣脫衣秀。

不僅如此，他們甚至找上藥頭想買古柯鹼。只不過三位「初體驗」的老爸，一開口買毒就破功，更把古柯鹼當牙膏，直接用手指「喇」在嘴巴裡，害自己慘變「大舌頭」，「笑」果驚人！約根也開心分享加入本片的過程：「我已經很久沒有演出喜劇，很希望能演一個會自我解嘲的角色。我喜歡扮演對我個人有特殊意義，以及可以產生連結的角色，當導演打給我討論的時候，我就覺得這部片的主題非常棒，而且德國從來沒有一部主流電影，是在講這種題材。」

另一方面，以兒童影集出名的德國女星麗莎瑪麗亞克蘿爾，這回在《父愁者聯盟》飾演約根沃格爾的女兒，不僅愛上爸爸的裸體攝影師同學，更大膽「為愛一脫」，協助男友拍攝性感裸照，把老爸氣到差點高血壓發作。她也分析自己的角色：「他跟爸爸的關係很特別，兩人都是那種會大聲說話、衝動行事又情緒化的人。」而飾演裸體攝影師的安德列爾畢耶須曼（Andreas Pietschman），也完全能夠理解片中的老爸，為什麼會對他的角色如此氣憤：「如果我女兒也愛上我的同學，我應該也會加入打他的行列吧！」

(中時 )