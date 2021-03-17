鮮魚行業者楊媽媽說，好吃的鮭魚油線粗，魚脂豐厚，入口滿嘴脂香。（馮惠宜攝）

丸一鮮魚行（楊媽媽立食）是台中第二市場內老字號的魚貨店，近年來也經營握壽司及日本料理，讓消費者可以在市場內品嚐新鮮的生魚片。（馮惠宜攝）

連鎖壽司店推出促銷，掀起全台一陣「改名潮」，中部老字號鮮魚店老闆指稱，鮭魚品種有很多，其中身價最高的夢幻逸品是「時不知鮭」，顧名思義為「不知道時間的鮭魚」，因在非洄游季節游回北海道而得名，發生機率僅約萬分之一，是日本人眼中的鮭魚極品，其進貨價更是一般鮭魚的三倍。

連鎖壽司店「壽司郎」日前推出活動，只要在17日、18日活動期間，名字內有「ㄍㄨㄟ」、「ㄩˊ」同音字者，同音一字享9折，同音兩字享5折，而若是名字與「鮭魚」兩字相同者，即可享免費優惠，全台更掀起一陣「改名潮」；有人改名郭鮭魚丼飯、周鮭魚…

在台中第二市場老字號丸一鮮魚行老闆楊媽媽（阮秀鈴）指稱，鮭魚總類有很多，台灣人比較熟悉的是挪威鮭，其實日本人視為夢幻逸品是「時不知鮭」，她說，取名「時不知」因其在非洄游季節游回北海道而得名，發生機率僅約萬分之一，屬於天然野生鮭，源於俄羅斯境內的阿穆爾河。

通常鮭魚的習性，是在秋天洄游至出生地產卵後即死亡，時不知鮭魚則約在四月底至六月中的春夏交界時刻，提早往出生地的方向洄游，並在游經北海道時被捕撈。時不知鮭體型較一般養殖鮭魚小，由於體內尚未有卵，富含豐潤的油脂。

楊媽媽也說，鮭魚好不好吃品種不同，部位不同都有差別，好吃的鮭魚油線粗，油脂豐富；而時不知鮭價格高，脂豐肉嫩，但因為難捕獲要吃可要憑運氣。

(中時 )