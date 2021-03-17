神盾(6462)今(17)日舉辦法人說明會，去年受到疫情衝擊，營收規模減小，每股獲利9.14元，財務長張家麒認為，神盾今年必須朝向分散風險努力轉型，找出更多新產品機會，面對晶圓產能緊繃，目前神盾主要是和台積電和三星合作，目前對於缺貨也已經有「心理準備」。

神盾2020年營業收入62.24億萬元、年減少15%，營業毛利26.9億、年減少15%，稅前淨利7.51億元，全年淨利6.27億元，歸屬於母公司業主淨利6.32億元，基本每股盈餘9.14元，全年毛利率43%，和2019年一樣。

張家麒表示，去年疫情對神盾的影響真的很大，供給和需求都有受到衝擊，加上神盾在去年與熱門題材5G、遠端、去美化等題材相關聯性較低，神盾和手機產業的連動性較大，去年大陸智慧型手機衰退17%，幅度比神盾營收衰退幅度更大，去年神盾電容出貨量多於光學，且幅度更勝預期，兩項加總絕對有超過2億顆。

神盾今年最重要的任務之一就是「轉型」，才可以分散產品過於集中在光學產品的風險，包括AI、大面積指紋等都有在規劃，神盾也會持續調整讓公司ASP、毛利率更加穩定，並持續擴大營收規模，費用部分，今年會和去年相同甚至是減少。

以第一季來說，張家麒表示，目前規模還是未達經濟規模，應該和1月、2月一樣，還是會相較去年同期減少。

張家麒表示，去年第二季手機產業快速滑落，但第三季急速回溫之際，產能確實跟不上，有些急單無法應付，後續也對神盾造成可見影響，產能問題現在對神盾來說，不能說是解決了，只是產業界大家都有心理準備，神盾最主要晶圓產能供應鏈為台積電(2330)、韓國三星，台積電目前12吋產能已經量產一陣子，韓國部分也相較去年穩定了，至於第三季合作廠商，目前也在談，但是至少也要到2022年；另外在封裝部分，現在產能確實也是偏緊，但是神盾只有部分產品需要帶到封裝。

今年在客戶端部份，張家麒表示，現在韓國最主要客戶三星和先前預估節奏差不多，今年新機步調和去年類似，沒有大改變，但大陸市場則是相對混亂，不僅產業能見度低外，也常見有急單得狀況，導致訂單處理起來比較困難，客戶名單上，華為去年佔比營收約10%，對於去年新分割出來的榮耀，神盾也沒有理由不去爭取這個客戶。

(時報資訊)