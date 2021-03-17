美國10年期公債殖利率持續上揚，股市走勢震盪估值面臨挑戰，永豐金(2890)證券策略分析師陳泓睿表示，從歷史經驗來看，利率走升帶動利差擴大，有助於提振金融業的獲利表現，中長線貨幣政策終將趨於正常化，近期若股市修正，複委託投資人可以伺機布局美股金融ETF。

美國金融股以傳統四大行較被投資人熟悉，包括摩根大通(JPM US)、美國銀行(BAC US)、富國銀行(WFC US)、花旗(C US)，另外以非利息收入(手續費、投資服務、財富管理、IPO等)占比較高如高盛(GS US)及摩根士丹利(MS US)等。陳泓睿表示，金融機構的財報對一般投資人較為艱澀，且衡量銀行體質與風險的指標眾多，金融股ETF也是不錯的選擇，以一籃子的概念去進行相關的資產配置。

陳泓睿指出，2020年金融股弱勢有兩大原因，一為Covid-19疫情經濟急凍，許多企業周轉不靈違約事件頻傳，投資者擔心金融機構將面臨壞帳問題，即便Fed海量資金帶動股市屢創新高，金融股仍被投資人選擇觀望；此外、各國央行為了減緩疫情對經濟衝擊，採取降息寬鬆政策，壓縮利差空間影響金融營運環境，金融股在歷經2020年的股價壓抑下，估值相對便宜。

陳泓睿指出，在各國政府與央行猛力撒錢及財政支持下，最差的狀況很可能已過去，金融機構的壞帳風險降低，近來利率攀高，利差有助銀行獲利，儘管近期Fed主席鮑威爾談話安撫市場、聯準會將延續現行寬鬆政策，但美國10年期公債殖利率仍持續揚升，3/12再創逾1年波段新高，按照過往經驗來看，利率走升，帶動利差擴大，有助於提振金融業獲利表現，中長線貨幣政策終將趨於正常化，近期若股市有所修正，投資者可考慮伺機布局金融類股。

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