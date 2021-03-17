晶圓代工廠茂矽(2342)持續看旺車用二極體需求，並且積極研發IGBT領域，搶攻電動車商機。公司射出這兩箭，期許成為車用及高階MOSFET供應商，2023年再以IGBT搶攻電動車及白色家電的商機。

茂矽今日於交易所舉行法說會，董事長唐亦仙表示，去年雖出現新冠肺炎，但MOSFET及醫療需求暢旺，加上去年下半年IC需求轉強，全年走勢類似2018年，全年產能呈現滿載，且單月營收表現均優於前一年。

茂矽月產能約5.1萬片，去年出貨單月平均5萬片。

茂矽目前營運重心在MOSFET，公司首要持續提升往車用、工業及高階運用，今年車用的業績占比目標為提升至達20%。茂矽發言人鄧志達表示，去年車用二極體平均出貨約五千片。去年第四季遠大於每月五千片。目前來看，車用訂單續旺，今年車用MOSFET銷售目標比去年再調升。

茂矽第二箭瞄準IGBT／RRED領域，目前機器於2月運抵後，將進一步積極研發試產，預計2022~2023年研發生產，迎接電動車元年的發展。發言人鄧志達表示，公司近年搶進車用市場，繼MOSFET成功進到引擎室，下一步，IGBT將用於馬達驅動，搶攻電動車商機。

去年受惠晶圓代工強勁需求，茂矽去年每股淨利1.42元，較前年由虧轉盈。

茂矽2020年營收18.46億元，年增約36%；受惠晶圓代工業景氣熱絡，毛利率22.68%，年增14.8個百分點；代表本業之營業淨利2.18億元，比前年轉好；稅後純益約2.2億元，同步較2019年轉盈，每股純益1.42元。

(時報資訊)