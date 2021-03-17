日本迴轉壽司業者壽司郎推出「愛的迴鮭．尋人啟事」活動，只要姓名中有「鮭魚」同音同字者，每桌上限6人免費，導致全台各地爆發「鮭魚之亂」，許多民眾跑去戶政事務所改名，但命理師楊登嵙表示，改名不只會影響到自己的運勢，也會影響到身邊人的運勢，隨便亂改恐影響財運、感情運等，只有這三個生肖的名字中適合出現魚字。

命理師楊登嵙表示，名字需參考生肖，屬狗、蛇和虎的人，因為是會吃肉的，所以名字中有肉是可以的，而老鼠雖然也會吃肉，但一般人多是拿肉誘拐它，因此比較不適合，另外龍就更不用講了，龍基本上不食人間煙火，把魚放進姓名中真的不合適。

楊登嵙指出，一般人的名字多是兩個字，第二個字是掌管「外交、人際、貴人和夫妻感情」的運勢，而名字的第三個字則是掌管著「事業、財庫與投資」相關的運勢，而第二個字與第三個字也都有講究，若是選到沖剋、有缺陷的話就會不好。

楊登嵙透露，姓名不是隨便亂改就可以，改名的原則有三個，分別是「生肖」、「八字」和「五行」，另外也要特別注意筆劃數，姓名的筆劃數要符合三才（天地人）以及五格（天格、地格、人格、總格、外格）。

楊登嵙也提醒，更改名字影響的不只是自己，也會影響到身邊的人，若改的不好家人關係會受影響、夫妻感情可能失和。因此改名不該如此短視，而且改名的紀錄戶政都會留著，以後子孫也可能會看到祖先改了很奇怪的名字。

(中時新聞網)