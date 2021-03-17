寒舍艾麗酒店告別防疫旅館身份，3月27日正式恢復為一般觀光旅館，接待民眾入住，以防疫新生活、提倡安心旅遊及永續觀光發展為要點，成為國人首道旅遊防線，員工全面性佩戴口罩、量測體溫、公共區域及梯廳放置酒精消毒，且定時消毒全館公共區域，打造住宿安心、服務暖心、優惠有心，感受高品質衛生安全與家的暖意。

為了慶祝「還俗」，寒舍艾麗酒店2021年3月18日至3月31日官網線上搶先開賣，超值最低下殺18折起，推出「買戰斧牛排送住房」一泊二食4,999元，享體驗精緻客房乙晚及入住當日晚餐La Farfalla義式餐廳雙人份爐烤美國精選戰斧牛排及翌日早餐兩客，高雅舒適的客房搭配頂級美味奢華體驗。另一款超值商品「精緻客房雙人住宿券」2,999元(不含餐)，盡情享受陽光樂活的休憩時光，規劃專屬的精緻輕旅行！

寒舍艾麗在2021年3月18日至3月31日，推出超暖優惠的官網線上銷售活動，主打商品「買戰斧牛排送住房」一泊二食4,999元 (原價24,254元，約21折)，可入住精緻客房乙晚，且包含當日晚餐於La Farfalla義式餐廳享用「雙人份爐烤美國精選戰斧牛排」及翌日早餐兩客，以健康炙烤料理方式，直火烙烤展現牛肉脂香柔嫩的「雙人份爐烤美國精選戰斧牛排」原價4,999元＋10％，現買現賺當日入住精緻客房乙晚，及隔日悠然品味早餐，豐盛美味的料理與溫暖優雅住房，完美體驗頂級奢華的一泊二食旅宿饗宴。

座落信義區的城市秘境寒舍艾麗酒店，擁有絕佳的地理位置與便利的交通網絡，周圍緊鄰台北101大樓、百貨商圈、影城、書店及世貿展場等，酒店內更匯集超過六百件藝術作品，以獨有藝術美學涵養，融合藝術、文化與生活的品味層次。此次更祭出「精緻客房雙人住宿券」2,999元(不含餐，原價17,325元，約18折)，在繁忙的都會生活中，樂活旅行隨時隨地，簡潔寬敞的空間感，高舒適的客房搭配俯瞰的城市美景，打造一處姿態輕緩的休憩空間，以身心悠活的步調，輕鬆創造一段專屬的輕旅行。

(中時 )