110學年度大學繁星推薦放榜，大甲高中成績亮麗。（大甲高中提供／陳淑娥台中傳真）

110學年度大學繁星推薦放榜，大甲高中成績亮麗。（大甲高中提供／陳淑娥台中傳真）

110學年度大學繁星推薦放榜，大甲高中取得頂尖大學門票有台大1人、清大1人、交大1人、成大1人、政大1人、台灣師大1人，中國醫藥學系1人，而中央、中興、中山等共計6人上榜。大甲高中校長蕭建華表示，今年繁星錄取人數達67人，進入國立大學比率超過5成，展現社區高中亮麗成績。

游仁閎同學錄取台大農業經濟學系，在校就讀期間，成績一直穩定保持全年級前百分之一；羅翊綾同學如願錄取中國醫藥大學藥學系，有感於新冠肺炎疫情對全世界影響，決定進入藥學系鑽研發展。吳文鈞同學順利錄取清華大學數學系，他是代表學校參加中投區數理競賽數學科的選手。

饒翊舋同學如願錄取交通大學電子物理系，對於物理、資訊、電子領域很有興趣，認為資通訊相關的行業很有發展潛力，因此選擇電子物理系就讀。錄取成功大學電機系郭俊志同學常代表班級參加各種運動競賽，課業也名列前茅。

大甲高中錄取頂尖大學的同學大多畢業於大甲、順天、日南等國中，都是就近入學社區子弟，在社區高中經過3年學習，透過繁星推薦進入頂尖大學。

校長蕭建華說，今年學測在數學、英文難度提高的情況下，大甲高中繁星推薦表現依然亮眼，除了學生的努力上進，也要感謝高三導師、教務處及輔導室積極輔導學生，協助同學兼顧學測成績與興趣做出最好的選擇，對於每一個進到甲中的孩子，用最大的努力成就學生的夢想。

蕭建華指出，大甲高中是社區高中，家長漸漸肯定甲中的辦學績效，繁星上榜的同學有多位是捨棄明星高中就近入學的優秀學生，社區內的國中生就讀甲中的比例年年升高，這一切要歸功於同學勤奮踏實的學習及師長的辛勤指導。

(中時 )