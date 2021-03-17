就讀明道中學高中部二年級的蕭立楷，從國小開始就投入志工行列，尤其關注弱勢孩童相關議題，更利用寒暑假空檔關心弱勢孩童，也曾參加關懷原鄉部落的營隊，並積極與他人分享從事志工相關經驗，盼達到拋磚引玉效益，獲頒保德信志工全國菁英獎。

提到投入志工行列的緣起，蕭立楷說，國小時受到導師啟蒙，經常隨著慈濟志工到各處去服務，在一次志工服務中，看到台灣童心創意行動協會DFC（Design For Change）活動相關資料「孩子也有能力改變周遭的事物」，當時受到很大啟發，深覺自己也能做一些事。

也因此，蕭立楷更積極投入志工相關工作，尤其專注於「弱勢孩童」議題，他說，每年寒暑假或中秋假期，都會到「肯納兒烘焙坊」幫助身心障礙的孩童，希望藉由自己一點點力量，能讓身心障礙孩子學習接觸人群、進而回歸社會。國中時就跟著醫院的醫師群到原鄉部落舉辦醫學營隊，教導當地孩子CPR及使用AED等自救救人方法。

蕭立楷說，在原鄉部落與當地孩子相處，協助他們學習醫學相關知識，也提升當地孩童對醫學的興趣，盼透過小小種子的扎根，能養成更多醫療相關作業人員，進而解決部落醫療人才缺乏的問題。在投入志工服務的過程中，常看到與自己年齡相仿孩童卻苦於生活資源與教育匱乏的情況，更堅定自己的服務方向，也決定要秉持服務初衷。

因為對志工服務的熱愛與堅持，蕭立楷獲頒保德信志工全國菁英獎，該獎項每年從上千份服務故事中遴選出8名全國菁英，蕭立楷的服務獲得肯定。明道中學校長汪大久表示，學校鼓勵學生了解自己、幫助他人並傳承分享，蕭立楷透過校內「思源獎」計畫帶動同儕投入行動服務行列。

(中時 )