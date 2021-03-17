林依晨頂著瀏海髮型相當逆齡。（吳松翰攝）

林依晨17日出席按摩椅活動，頂著眉上齊劉海髮型，逆齡宛如大學生，她透露髮型構思，是去年金馬獎看一部電影的女主角髮型，希望自己嘗試個性、不要可愛的感覺。她和老公林于超結婚6年，為求子從2019年暫停拍戲，再加上疫情關係，至今已3年沒有新作品，她坦言常常犯「戲癮」，除了報名長期戲劇工作坊，每週2至4天維持表演敏銳度外，更鬆口正在籌備新劇本並擔任女主角，最快將於明年開拍。

林依晨去年首度為周美豫執導的《失明》擔任製片，目前正在前置。而新戲前幾天劇本剛完成初稿，導演人選也已確定，男主角仍在敲檔期，最快將於明年初開拍，她笑說「慢慢打磨，重點是作品要好」。而老公目前人在台灣，若剛好求子成功順利懷孕？林依晨笑說「所以我說最樂觀是明年拍」。此外為讓林依晨顧好身子，也不讓她坐長途飛機，「他動我不動，這幾年都會是這樣」，夫妻為求子用盡各種方法，「對我來說（生小孩）是滿重要歷程，我比較謹慎對待」。至於好友Janet日前順產，她表示也將撥空探訪。

林依晨老公事業重心在美國加州，夫妻倆長年分隔兩地，近期老公回台3個月，下個月又要返美。林依晨感嘆，兩人相處時間很快過去，加上疫情攪局，間隔拉到3、4個月見一次，無奈說「9年也習慣了」，但她認為婚姻的本質是生活，「生活中累積足夠默契、同理心不至於太難，當初選擇這個人，就因為跟他共同生活很舒服，我們會盡量找時間相處」。

林依晨透露從小愛手作，像是做卡片、打毛線，近期則愛上作皮件，做給老公、公公皮夾，好友的手機套、皮革花器，下個要做醫生包送給婆婆當禮物，最喜歡皮件溫潤質感、留下歲月痕跡，且使用年限長特點。她坦言，這3年以一種步調感受生活，會發現過去10年事業忙碌，沒機會靜下來過，也認為家人相處就像存錢「可以藉口忙碌，但情感變疏、親，都會感受到」。

林依晨除了慎選劇本，代言產品也講究，表明立場「避免一次性使用、拋棄性塑膠的產品」，被問到若衛生棉代言就不能接？她則笑說「我都用月亮杯」。林依晨連續5年代言品牌按摩椅，日前讓老公體驗按摩椅仿瑜珈伸展功能，若真的瑜珈可沒辦法「他說他筋骨太硬」。她日前到朋友咖啡簡餐店體驗打工，透露也想去高級餐廳學餐桌禮儀，但在台灣太容易被認出。近期台灣、帛琉泡泡旅遊團將開團，林依晨則說不會跟進，「感覺到那裡都是台灣人，或許趁機可以玩台灣，我喜歡朝人少地方去」。

(中時 )