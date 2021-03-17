20160720中天新聞 史上最慘火燒車26死 陸客魂斷國道

2016年9月10日，桃園地檢署襄閱主任檢察官王以文說明司機蘇明成酒駕淋油自焚釀26死，但因蘇已死亡，全案不起訴偵結。（蔡依珍攝）（禁止酒駕，飲酒過量，有害健康）

「每個人都有自己的路要走，無論生與死，而我們只能憐憫。」。2016年7月14日發生的國道陸客團火燒車事件，造成26死悲劇。原以為是一起走火意外，經調查發現，竟然是遊覽車司機蘇明成因官司纏身情緒低落，潑汽油自焚縱火，也讓偵辦此案的桃園地檢署襄閱主任檢察官王以文，罕見地對此案偵結，留下上述註解。

2016年7月14日中午，國道2號桃園機場聯絡道西向2.9公里，一輛載著24位陸客、準備搭機返鄉的遊覽車起火燃燒，全車不到半小時陷入火海，包況司機、導遊在內共26人都在車上活活燒死。

原本外界推測這是一起撞車起火或電器走火意外，但檢警深入調查有了驚人發現。2016年9月10日，桃園地檢署襄閱主任檢察官王以文率承辦檢察官鄭朝光、主任檢察官郝中興和趙燕利召開記者會，宣布此案是司機蘇明成酒駕淋油自焚拉整車人陪葬，無辜25名罹難者死因、相驗死亡證明書從「意外」改為「他殺」。

林明成變裝買汽油。（中時資料照）

檢方查出，7月14日下午5點54分蘇明成穿黑色上衣到嘉義市信義加油站為遊覽車加油，事隔不到3分鐘，他換成淺色上衣，頭戴草綠色軍用迷彩帽，右腰間繫深色腰包，手持白色空桶步行到順力加油站，花193元買8.36公升92無鉛汽油，再以600毫升的寶特瓶分裝成5瓶，2瓶放在駕駛艙導遊座後方，3瓶放在緊臨遊覽車油箱的下層行李艙，晚間再換黑色上衣入住飯店。

15日他將客人送到高雄飯店後，返三民區的家中留宿一晚，並將發票放在家裡，此為他買油自焚的關鍵證據。家屬得知他想輕生，原本不太聯絡，但17日一天就連絡達23次，他姊姊甚至傳簡訊「你千萬不要想不開，上有老下有小...」雖然簡訊遭刪除，但仍被還原。

蘇向家屬抱怨遭陷害，公司要他滾蛋，19日上午將陸客載到昇恆昌購物後，開車到行忠路喝悶酒，期間家屬打來勸說，導遊找不到司機與遊覽車，又跟通運公司負責人抱怨，負責人撥通電話後，二度責罵蘇。

此時已喝醉的蘇明成車開到國道上後，研判將汽油淋在自己頭上、身上及駕駛艙旁，最後用打火機點燃自焚。檢方研判，他烈焰著身而無法駕駛，身體四度燒傷100％，頭蓋骨都爆開，雙手燒熔，左腳斷裂，血液中僅含有少量一氧化碳血紅素7.5％，與其他25人含25％～90％不同，而他酒精濃度高達1.075毫克，估算火燒車前2小時內陸續喝下高濃度高梁酒。

此外，曾與蘇明成共事的導遊向媒體爆料，蘇明成2014年出團到花蓮時性侵女導遊，二審宣判5年徒刑、賠90萬，可能早就種下情鬱結的遠因。

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