稍早之前傳出LINE日本用戶的個資資料庫，因母公司Z Holding委託中國上海相關企業開發系統，在開發過程中用戶姓名、電話、LINE ID等重要資訊遭到中國大陸工程師偷看的情況，引起關注。對此，在台擁有超過2100萬用戶的LINE已正式回應。

針對今(17)日日本週日新聞報導的相關內容，LINE台灣表示「感謝廣大用戶對 LINE 的支持與使用，也很抱歉這次事件造成用戶不安與疑慮。LINE 會繼續在資安與個資保護的努力，未來也將會對應日本明（2022）年將推出的新版個資法，符合新法在跨境資料傳輸的規範。」

因為上述報導攸關用戶隱私，LINE於官網詳細說明以下幾點用戶最爲在意的事項，期待用戶可以安心。

1. LINE 的全球（包括台灣）用戶資料只存放於韓國和日本，不存放在中國。LINE 存放資訊的日本伺服器與系統符合 ISO 27001資訊安全管理系統、SOC2 & SOC3 (SysTrust)等資安管理制度並且持續維護，以保護使用者個人資訊與隱私。韓國伺服器亦有嚴格的存取控制保護機制，僅有少數經授權並列管的內部使用者可以接觸重要資訊。

2. 包括台灣用戶對話在內，LINE 自2015年起採用點對點加密技術 (End-to-End Encryption, E2EE)，所有一對一的文字與位置訊息都直接在手機上加密，只有對話雙方可以為彼此的訊息加解密，LINE內部人員或外部第三方均無法攔截或讀取。

3. LINE 所有內部員工使用系統與可獲取之資料的情形，LINE 均有嚴格的權限控管機制。在目前的登入紀錄上並無顯示台灣使用者資訊有任何未經授權的取得或瀏覽。

4. LINE 從未提供任何台灣或其他國家之用戶資料給中國政府。

LINE最後指出「無論何種形式，LINE 都不會單方面配合政府隨意調閱用戶資料，也不會配合監聽或審查」、而且「將持續致力於保護用戶的隱私安全，為用戶提供最安全、可靠的使用經驗。」

(科技)