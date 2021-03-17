迴轉壽司壽司郎今明2天推出優惠，顧客只要名字裡有「鮭魚」2個字，就能整桌免費，吸引一大堆年輕人花50元去戶政事務所改名叫「鮭魚」，像是鮭魚丼飯、同鮭魚盡、帥鮭魚等，掀起一股鮭魚之亂，內政部臉書也緊急發文，呼籲大家一個人只有三次改名機會，所以算錯了，就真的會踏上不歸路，一輩子叫鮭魚，就連台南市長黃偉哲、屏東縣長潘孟安、議員陳世凱等人都跑來留言。

內政部臉書今天發文，勸大家改名「鮭魚」前千萬要三思，依據大法官釋字跟《姓名條例》規定，大家都能自由地擁有喜歡的名字，一個人原則上有三次改名的機會，「請大家慎思愛護自己的好名字，好好珍惜使用戶政資源！」

同時內政部PO出一張成語梗圖，寫著「實至名鮭」，解釋未算好3次改名額度，因此踏上不「鮭」路，還有例句「發現全台至今已有多名同年同月同鮭魚，希望他們數學有算好，一旦用完改名額度，就真的實至名『鮭』了」。

對此，網友紛紛留言：「真的不能亂改，我不想同鮭魚盡」、「三次改名的額度用完，真的要鮭去來兮了~」、「鮭魚變成2021全國前十大常見名字了」、「這樣鮭魚會變成菜市場名的第一名，真的好嗎」、「鮭魚之亂真的超瘋」，引來台中市議員陳世凱留言「我不敢想像大家叫我鮭魚議員...」、資深媒體人周玉蔻還笑回陳世凱「想吃掉」，屏東縣長潘孟安也搞笑回應「屏東縣『潘鮭魚旗魚飛魚黑鮪魚孟安』報到！」，台南市長黃偉哲則說，「台南戶政事務所表示：只有我遇到改叫虱目魚的？」

翻攝自 內政部FB

教育部、司法院臉書小編也來留言。(翻攝自 內政部FB)

台南市長黃偉哲則說，「台南戶政事務所表示：只有我遇到改叫虱目魚的？」。(翻攝自 內政部FB)

(中時新聞網)