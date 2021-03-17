110大學繁星推薦放榜，清水高中表現亮麗，校長黃偉立與同學合影。（清水高中提供／陳淑娥台中傳真）

110大學繁星推薦放榜，台中市立清水高中表現亮麗，共69位學生錄取及2位通過醫學系第一階段。其中台大1位、清大1位、交大1位、政大2位、成大2位、中興2位、中央2位、中正2位、中山1位、師範及教育大學5位、醫學大學6位含2位通過醫學系一階，連同特殊選才錄取3位，總計錄取公立達38位，指標大學錄取人數比去年成長，表現優異。

古曜菖同學是清泉國中畢業，在高中時期勤奮認真，學校排名4％，學測成績各科也都在頂前標，這次順利錄取台灣大學生命科學系；全亭安同學是原住民學生，3年沒補習靠自己努力學習，校內排名前1％，學測4科53級分，其中自然科更獲得15級分（滿級分），順利錄取國立成功大學電機工程學系。

鄭伊汝同學因母親生病，希望學習藥學相關能力，能夠照顧家人，如果有能力，也可以照顧更多需要照顧的人，她以校排1％、學測各科成績達頂前標，順利錄取中國醫藥大學藥學系。

另外，日南國中畢業的郭中皓及清水國中畢業的柯佑勳，分別通過高雄醫學大學、中山醫學大學醫學系一階，將全力準備二階複試，爭取最優異表現。值得一提，日南國中畢業同學，除了郭中皓外，還有蔡瑋哲、徐翊芳同學，分別錄取清華大學材料科學工程學系及交通大學資訊工程學系，充分證明社區優秀學子，就近選擇優質學校就讀，一樣可以錄取頂尖大學。

校長黃偉立表示，今年繁星推薦的升學表現，在質量方面都有長足進步，尤其在今年學測試題偏難的情況下，能夠維持水準之外，展現出更優異表現，誠屬難能可貴。學校近幾年，在師長及同學共同努力下，都能不斷創造新的紀錄，恭喜每位準大學生，也感謝師長的付出及家長們的鼓勵。

黃偉立指出，對於兩位通過醫學系一階同學，也將會請行政處室和各學科師長協助，期盼能夠幫助同學順利錄取金榜。這次錄取繁星大學生，有9成5是來自於社區國中，顯示本校具有優質的學習環境，能夠讓社區優秀學子，經過清水高中3年的培育之後，在大學繁星中脫穎而出。

(中時 )