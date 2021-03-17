桃園市積極推動公辦都更，自過去幾年成功招商昇陽建設中壢中興巷案、立信機構取得東門停車場、復興路二段後，再端出內壢火車站旁669坪商業區土地公辦都更案，將吸引民間投資金額15億元，預計4月中旬公告，並舉辦公開評選說明會。

該案基地位於中壢區中華路一段、文化路交叉口東北側，步行至內壢火車站僅3分鐘，更新單元範圍包含中壢區仁愛段1047地號等14筆土地，其中公有土地面積占將近八成，現況主要作為停車場、便利商店及住宅使用，未來建築樓地板面積逾6000坪，也會導入公業設施，由於地段鄰近內壢火車站商圈，商業機能成熟，預期吸引建商評估投入整合開發。

桃園市住宅發展處表示，該案基地位於2012年公告劃定內壢火車站周邊更新地區範圍內，實施者後續得依相關規定申請容積獎勵，且範圍內私有土地、建物所有權人參與更新意願高。

該案可望延續桃園市過去推動三件公辦都更成功經驗，由市府主導辦理作為都市更新示範基地，提升周邊老舊地區更新活化動能，並結合鐵路地下化工程等相關重大計畫，為內壢車站周邊地區帶來發展契機及嶄新風貌。該案預計在8月底前可完成招商，透過公、私部門協力合作，提升公有土地使用效益，改善周邊居住環境品質。

(工商 )