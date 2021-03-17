SEMI（國際半導體產業協會）全球副總裁、中國區總裁居龍17日在SEMICON China 2021大會中表示，2020年全球半導體設備市場大幅成長18.9％。而大陸首次成為全球最大的設備市場，增長率達39％。

集微網報導，居龍發表主題演講時指出，回首2020年，疫情造成全球經濟衰退，但是最後數據顯示2020年半導體行業的發展要好於預期，居家辦公、遊戲、教育等行業的數位化應用，推動半導體行業全年達到7％至8％的正增長。包括電子器件、積體電路、資本支出和半導體設備銷售都高於此前的預測，並有不同幅度的增長。

居龍預計，全球半導體市場將在2022年至2023年左右達到5,000億美元。居龍又指，SEMI一直以來都強調，半導體產業應堅持全球化合作。對於大陸而言，其堅持的對外政策要點也是深化積體電路產業和軟體產業全球合作，推動積體電路產業和軟體產業「走出去、引進來」。

路透報導，中國半導體行業協會理事長、中芯國際董事長周子學17日表示，2020年大陸晶片產業銷售額增長17.8％，達到人民幣8,911億元。周子學強調，國際合作是解決晶片危機的唯一途徑。

(工商 )