日本迴轉壽司品牌「壽司郎」引發全台大改名之亂，新北市戶政事務所統計，截至目前為止已有7男1女共計8人改名「鮭魚」，其中昨（16）日晚上有3位年齡20-30歲間的8年級生晚間前往三重區戶政事務所取名為「鮭魚」分別為：謝渦鳴人鮭魚、我是健康鮭魚、貓咪愛吃鮭魚，令人會心一笑。

知名迴轉壽司「壽司郎」推出姓名和「鮭魚」同音、同字、同順序的話，則是整桌全部免費的活動，吸引許多人前往戶政事務所改名，引發熱潮。據悉，北市戶政事務所晚間不便申辦民眾改名業務，因此想要改名的民眾昨晚多到新北戶政事務所申請改名業務。

新北17日共有7男1女共計8人改名「鮭魚」，其中三重戶政事務所鄰近北市，昨晚就有3位8年級生民眾申請改名與「鮭魚」相關，名字分別為：謝渦鳴人鮭魚、我是健康鮭魚、貓咪愛吃鮭魚，令人會心一笑。

三重戶政事務所主任陳世銘表示，民眾要搭上這波的鮭魚改名熱潮前，可以再多想2分鐘，如仍有改名的需求，因改名業務受理時間較長，夜間服務櫃檯較少，建議民眾白天至戶政事務所辦理，避免影響其他民眾權益。

陳世銘補充，風潮退去後，隱含的後遺症不少，依姓名條例第9條規定，每個人以「字義粗俗不雅、音譯過長或有特殊原因」改名的次數只有3次，民眾改成「鮭魚」後，即便再改回來原本的名字，仍已使用了2次改名的機會，且改名的記事會一輩子留存在個人記事中。

另外，依自然人憑申請表及說明事項規定，如有辦理變更姓名者，請於資料異動3個工作日後重新申辦。民眾如有自然人憑證，改名後，原憑證會經由憑證管理中心逕自行廢止該憑證，仍需於3個工作天後花費250元重辦新卡。

(中時 )