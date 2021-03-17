美國國務卿布林肯今天告訴日本媒體，中國正在採取咄咄逼人和壓迫性的行動，他舉出了中國在和日本有爭議的東海海域，以及在和其他亞洲國家有爭議的南海海域所從事的諸多動作。

布林肯（Antony Blinken）在和日本媒體記者舉行圓桌會議時說，北京所從事的海事活動，以及對台灣的姿態，非但沒有降低區域緊張，反而是升高。

布林肯偕同美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）正在訪問日韓，以鞏固華府和亞洲盟邦的關係，這是拜登政府高階官員首次海外行程。

布林肯說，北京不但對內壓迫行動變本加厲，對外也採取更咄咄逼人的行徑，其中在東海，包括釣魚台列嶼（日本稱為尖閣諸島，Senkaku Islands）、南海海域，以及涉及台灣議題。

布林肯在提到昨天與日本官員會談時說：「日本對於和台灣與台灣海峽有關的情況有實質利益，我們花了一些時間就此交換看法。」

「我們期待有機會以非常明確的方式，向我們的中國同行提出一些我們對他們正在採取行動的疑慮。」

布林肯和奧斯汀今天抵達首爾，預計將與韓國官員舉行會談，雙方將加強合作，以抵抗日漸強勢的中國及擁核的北韓。

(中央社)