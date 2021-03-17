探索夢號3月再度展開跳島之旅。（雄獅旅遊提供／陳祐誠傳真）

雄獅旅遊和雲頂郵輪去年夏季推出的郵輪跳島遊造成轟動，而今將屆滿周年，由於國境未解封，業者再次準備好迎接2021年春季，探索夢號在3月重啟跳島之旅，推出3天2夜、4天3夜、5天4夜等多種組合玩法，也不定期規劃異國主題式航次。業者與婚紗品牌PRONOVIAS合作，4月份登船拍婚紗，3天2夜入住皇宮套房，只要9萬9000元起，讓新人直呼「超划算」。

去年7月26日，探索夢號率先開啟全球郵輪業復甦的序幕，正式展開跳島、環島航線，從復航至今，累計已超過6萬人次搭乘，是台灣目前唯一獲准運營的國際郵輪。星夢郵輪台灣區業務部副總裁劉曉寧強調，星夢郵輪一直將「防疫優先」視為最高原則，今年防疫規格再升級，除將載客數下修至原先3分之1，每航次僅搭載1200名旅客，更提高消毒清潔頻率、定時宣導配戴口罩及保持社交距離。

探索夢號也規劃波希米亞、日本文化、泰國潑水節等主題，期盼藉由結合各國文化風情，帶給國人乘坐郵輪就能達成環「郵」世界的夢想。探索夢號將在2021年3至9月再度展開跳島行程，雄獅旅遊品牌策略總經理游國珍指出，去年推出的國內跳島行程，從基隆出發一次玩澎湖、金門、馬祖，不但解決旺季的機位和住宿需求，還能在星夢郵輪的制高點上欣賞花火節，開賣後隨即引發搶購。

游國珍說，今年消費者普遍對邊境解封不抱期待，都提早規畫下半年度的旅遊計畫，因此今年3、4月跳島郵輪的航次已經銷售9成，訂單甚至排到了暑假航次，對於國旅市場來說是少見的「計畫旅遊」風潮轉變。

今年首波跳島之旅，將自3月7日至4月30日，由「波希米亞主題航次」揭開序幕，旅客可在甲板上逛波西米亞市集、享用捷克、布拉格等異國美食、泳池畔風格帳篷野餐、波希米亞風最佳造型大賽等，另有波希米亞女士之夜、波希米亞嬉皮風飾品DIY、海上塔羅玄學探索等主題活動。

除此之外，郵輪今年也成為新人結婚拍攝婚紗最愛取景的景點之一，雲頂郵輪、雄獅與歐洲皇室頂級婚紗品牌PRONOVIAS合作，推出一系列海上郵輪美拍婚紗照，包括新人婚紗、閨蜜婚紗或個人婚紗寫真套裝行程，3天2夜入住皇宮套房，婚紗可選3套、挑30張照片，原價19.9萬元，4月限量優惠價9.9萬元起（2人）。

雄獅表示，探索夢號跳島郵輪花火節航次共11個航次，包括5天4夜5個航次、4天3夜5個航次，以及慶祝澎湖花火節開幕，推出的3天2夜限定航次，4月21日出發可觀賞到22日澎湖花火節的第一場煙火秀及開幕表演，海景房每人只要3000元起。

(中時 )