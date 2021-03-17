南韓大勢女團BLACKPINK泰籍成員LISA，出道時憑著精緻五官與精湛舞技受到大批粉絲的愛戴，IG狂吸4700萬人追蹤，也因此有了「人間芭比」的封號。日前受邀擔任大陸選秀節目《青春有你3》舞蹈導師的她，近日為該節目拍攝一段舞蹈示範，火辣的穿搭立即網友的目光。

LISA自2016年以女團BLACKPINK身份出道後，便憑著亮麗外表及超群舞技，受到海內外粉絲喜愛，加上獨特的魅力與穿搭風格，使她成為各大精品指定合作的女星之一。而自從去年擔任大陸選秀節目《青春有你2》的舞蹈老師後，她的人氣更是大爆發，廣告、代言不間斷。

今年LISA也再度接下《青春有你3》的舞蹈導師一職，在最近釋出的舞蹈示範影片中，LISA穿著一件胸口鏤空的白色短版針織毛衣，內搭黑色BRA TOP，下半身則是穿上車牌圖騰的休閒長褲，大方展現結實又纖細的腹肌線條，加上節奏感十足的音樂及俐落的舞步，帥氣度瞬間爆棚，網友看了紛紛大讚「LISA真的是實力派舞者，拍子這麼碎，動作又多，她還能完美消化」、「太好看了！我跳就會像打拳」、「完全是力與美的組合」、「連男生的舞都能跳這麼好看，真不愧是LISA」成功製造話題。

LISA熱舞畫面曝光，電暈一票網友。（圖／台灣愛奇藝）

另外，LISA日前受邀拍攝時尚雜誌《ELLE》的封面，也在這幾日陸續公開。有別於過去甜美的形象，LISA這次改走小男孩街頭風，除了帥氣的帽T及棒球帽等造型外，西裝外套內僅穿運動內衣的她，不忘露出螞蟻腰展露性感，同樣電得粉絲暈頭轉向，直呼「太好看了」。

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(中時新聞網)