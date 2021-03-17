縣府規畫頭前溪高灘地從台1線頭前溪橋開始到經國大橋，打造親子運動休憩新綠帶。（羅浚濱攝）

新竹市積極打造頭前溪左岸，新竹縣將急起直追！縣府計畫在竹北市興隆路沿線堤外高灘地投入6千萬元，打造32公頃親子運動休憩新綠帶，將設親子共融式遊戲場、兒童單車場、寵物公園、綜合球場及人工濕地，完工後可結合河堤迎賓花海大道，成為最有感的全新地標。

縣長楊文科表示，新竹縣人口遷入全國最高，人口結構年輕，經統計運動人口比例高過全國平均值，縣府團隊努力打造體育場館、國民運動中心外，也積極協調整合頭前溪北岸堤外高灘地，規畫 貼近民眾需求的大型休閒綠帶，打造新竹縣為健康運動城市。

在竹北市頭前溪興隆路河堤沿線及高灘地，目前已成民眾跑步、親子活動的熱點，縣議員林秉君去年底將阿美族豐年祭「歲時祭儀」，首度移師到頭前溪橋前高灘地舉辦，都會原住民赤腳在草地展現力與美的傳統舞蹈，佳評如潮。

縣府規畫頭前溪高灘地西起台1線頭前溪橋，東至經國大橋為止，面積約32公頃，規畫案已大致完成，將在頭前溪前橋和台鐵橋之間及國道1號橋下，規畫A、B兩處設施集中區。

A區將設置親子共融遊戲場、多功能草地區、景觀公廁、足球場和寵物公園。B區則會設置多功能活動廣場、草地、兒童單車場、滑輪練習場和綜合球場等。

縣府團隊在跨堤設施上投入巧思，特地設置堤防溜滑梯和堤防攀岩區，把單純跨堤功能的死板設施，轉為大人孩子都喜歡的活動場域，希望盡可能貼近民眾休憩和運動的真實需求。

縣府指出，2處設施集中區是先期計畫，經費約6千萬元，將由環保局接手設計與工程施作，將全力爭取今年動工。後期計畫則規畫大面積的自然親水區、草皮活動區和人工溼地區域，期盼打造出一條大型生態綠帶。

(中時 )