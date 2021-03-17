台灣電視台的女主播不只要有流利口條、機靈的臨場表現，往往還有張漂亮的臉蛋，除了新聞台，播報體育賽事的女主播們也是眾多男球迷看的ㄧ大重點，有名網友私心最愛徐裴翊，在PTT問台灣最漂亮的女主播到底是誰，引起熱議。

該名網友於PTT八卦版PO文，表示自己關注體育賽事約15年，從緯來、ESPN（Fox）、民視和愛爾達都看過，這段期間發現主播來來去去，心目中最美的女主播還是徐裴翊，「當然這只是我主觀的看法，所以想問看看各位八卦肥宅們，徐裴翊主播是不是最正體育主播啊？」

文章曝光後，網友很快地在留言處七嘴八舌的討論起來，不少人都激推曾在FOX體育台擔任主播的林奕雯，她長相甜美、氣質落落大方，每次一出場都讓觀眾眼睛一亮，由於是澎湖人，被粉絲譽為「澎湖王祖賢」，魅力強到有粉絲直言：「只看林奕雯哈哈，以前在FOX看到有她我絕不轉台」。

除了林奕雯被推爆，2003年曾在緯來體育、ESPN擔任主播的劉秀萍討論度也超高，她的長相甜美又秀氣，很快就成為台內的人氣主播，獲得一大批粉絲的支持，有了「甜心主播」的美名，鄉民直呼：「一堆菜b8應該不知道秀萍當年多正，屌打現在全部主播」不過她2007年與球星潘忠韋結婚後就淡出螢光幕，甘願當丈夫背後的小女人。

劉秀萍曾是許多男觀眾心中的女神。（圖／中時資料照）

當然網友也沒漏掉被日媒認證「超美人主播」的卓君澤，她出生在體育世家，從小就對運動很有興趣，把主播徐裴翊視為偶像，長大後如願在緯來體育、FOX體育擔任記者及主播，現在則為TSNA專業體育新聞團隊執行長；感情部分與「模范棒棒堂」威廉交往3年感情穩定。

(中時新聞網)