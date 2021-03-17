信義鄉老人活動中心及日照中心正興建中，縣長林明溱指示變更設計，以符合衛福部要求；明德社區活動中心則提報「福利園區整合照顧服務計畫」，讓舊建築取得使用執照；豐丘及新鄉村簡易自來水，將設百噸蓄水池及4.5公里水管。

林明溱16日由立委許淑華，縣府原民局長史強、社會及勞動處長林志忠，縣議員全文才、信義鄉代會主席邱瑞榮、明德村長吳瑞龍、豐丘村長全福盛、新鄉村長田文發、信義鄉鄉老人會理事長胡增祥等人陪同，會勘工程進度。

信義鄉老人活動中心及日照中心新建工程，獲得衛福部補助2200多萬元，加上地方5％配合款，進度已近75％；林明溱對於工程設計未符合長照機構進駐的要求，他認為只要信義鄉公所與建築師研商及變更建築設計，取得使用執照時，就能符合中央要求。

林志忠指出，目前工程名稱為信義鄉老人文康活動中心，只需調整2樓為日間照顧中心，1樓調整為辦公室及老人活動場所，並依據提供失能及失智老人服務的興辦事業目的，正名為信義鄉老人活動中心及日照中心，並在5月竣工後，落實設立長照據點，就不會有補助經費被收回的問題。

林明溱說，豐丘村仍有20戶缺乏簡易自來水，原民局將斥資45萬元興建100噸容量的混凝土造蓄水塔，並接引取水管路；當地土地公廟缺乏聯外道路，也會協助鋪設水泥路。

新鄉村蓄水塔興建完成，接水源的管路長達4.5公里，林明溱實勘後，同意投入92萬元，由原民局施設引水管路；至於從蓄水塔供應到200多戶人家的供水管路，所需經費高達300多萬元，則請信義鄉公所提報供水計畫，爭取水利署補助經費。

(中時 )