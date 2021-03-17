饗賓餐旅集團2020年營運雖遭逢新冠肺炎疫情衝擊，但在下半年急起直追彌補下，全年營收仍逆勢小增4％至36.4億元。展望2021年，總經理陳毅航表示將擴大展店步調，規畫一舉新展達15家店、且將推出新品牌，目標帶動營收成長至45億元、成長近24％。

饗賓餐旅集團目前實收資本額3.6億元，旗下擁有7品牌、去年全台共42家，包括自助餐廳「饗食天堂」10家，高價自助餐廳「饗饗」、高價日料自助餐廳「旭集」、台菜品牌「真珠」各1家，川菜餐廳「開飯川食堂」20家，泰式料理「饗泰多」5家、健康蔬食「果然匯」4家。

饗賓餐旅集團2019年營收35億元，去年上半年營運受疫情衝擊而衰退，其中3～5月便虧損達1.35億元，達實收資本額的3分之1。但隨著疫情趨緩帶動顧客回流，加上振興措施激勵內需消費暢旺，在下半年急起直追彌補下，使全年營收達36.4億元、逆勢小增4％。

展望2021年，饗賓餐旅集團啟動「饗賓想在地計畫」，以想在地顧客、想在地文化、想在地回饋3大概念，提供消費者更全面的美食體驗，期許打造在地美食聚落、經營在地美食差異。首戰以旭集、饗泰多、開飯川食堂進駐高雄義享天地，一舉開出3家店。

陳毅航指出，集團今年預計新展達15家店，包括「旭集」3家、「開飯川食堂」4家、「饗泰多」5家、「真珠」1家，第8個新品牌「小福利」亦規畫開出2家店。同時，3～5月將緊鑼密鼓改裝6家「饗食天堂」，完成全台饗食天堂分店6.0改裝。

對於今年規畫新展15家、創下歷年最高紀錄，陳毅航表示是「順勢而為」，因為集團去年3～5月疫情最嚴峻時期只想著「該怎麼活下去」，但所做的防疫策略及食安等堅持，獲得顧客及商場肯定，今年新展15家店計畫中，超過12家是去年第三季後才開始洽談。

饗賓餐旅集團去年來客數469萬人次、全台門市共2400位同仁。陳毅航預期，在高速展店帶動下，集團今年營收目標達45億元、年增達近24％。同時，未來4～5年可望維持高速展店步調，目標明年營收再成長近34％、達60億元。

陳毅航表示，集團今年預計新增超過700位正職同仁，其中南台灣約400位、高雄占約200位，使全集團正職同仁將超過2600位。同時，亦在嘉義馬稠後工業區斥資5億元購入1.5萬坪土地，將分3期開發作為集團在台農產食材集貨與前處理中心。

(時報資訊)