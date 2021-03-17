日本前AV天后上原亞衣自2016年退役後，就把衣服一件件穿回，還大舉下架過往作品，轉行當起YouTuber，將頻道經營得有聲有色的她，近日找來SOD(日本知名AV片商)製作人面談，聊到如果她復出，可以拿到多少片酬？想不到金額一說出，讓她也驚呼連連。

上原亞衣近日上傳的影片中，找來AV片商討論「復出」一事，並詢問若現在她復出的話，可以拿到多少片酬？製作人根據她的知名度去考量，並提出在它們這裡當專屬女優，拍12支專屬作品、2到3支VR，可以拿到的金額。

上原亞衣是現代AV界傳奇之一。(圖／翻攝自IG)

雖然無法說出具體數字，但對方的報價仍讓上原亞衣眼睛為之一亮，因為金額可以讓她在東京非市中心買一間獨棟房子，她也直呼很心動，表示有認真考慮復出的念頭。

不過台灣AV達人「一劍浣春秋」就在部落格發文表示，上原亞衣應該不是真的要復出，比較像是要吸流量，因為若是想拍的話，直接做就好，效果會更震撼，而以現在AV片商和女優合作模式，沒有經紀公司恐怕無法談復出，而上原亞衣目前沒事務所，所以他也勸粉絲「就等待不必期待囉。」

上原亞衣過去以清純外型和火辣身材席捲暗黑界，雖然僅拍5年的AV，但締造不少亮眼成績，曾拿下最暢銷成人片冠軍，還奪下AV界奧斯卡「FANZA成人獎」最佳女優，據悉生涯累積超過5億日元的收入，堪稱現代AV界傳奇之一，不過她在最風光的巔峰期引退，讓粉絲相當惋惜。

(中時新聞網)