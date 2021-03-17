媒體今天報導，緬甸勢力最大的佛教僧侶組織呼籲軍政府停止對示威者施加暴力，並指控「武裝少數」在軍政府上月政變之後，虐待與殺害無辜百姓。

政府指派的「國家僧侶監察委員會」（State Sangha Maha Nayaka Committee）也在草擬聲明中針對軍方血腥鎮壓親民主示威發布最直接了當的譴責，並表示其成員打算停止活動以示抗議。

獨立英文媒體「今日緬甸」（Myanmar Now）引述參與國家僧侶監察委員會（State Sangha Maha Nayaka Committee）會議的僧侶報導，委員會打算明天和宗教事務與文化部部長討論後，發出最終聲明。

2007年佛教僧侶帶頭發起反對軍政府的「番紅花革命」（Saffron Revolution），那場革命為緬甸民主改革鋪路。

路透社目前無法聯絡上國家僧侶監察委員會詢問意見，但它們採取這種立場，似乎暗示了一個通常與政府密切合作的團體與當局出現裂痕。

軍政府2月1日推翻翁山蘇姬民選政府，並羈押她與她同黨成員以來，緬甸動盪不安，引來國際普遍譴責。

根據緬甸援助政治犯協會（Assistance Association for Political Prisoners），至今已有超過180人在安全部隊鎮壓示威期間喪命。

(中央社)