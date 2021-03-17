中央流行疫情指揮中心今（17日）宣布開放台灣及帛琉旅遊泡泡，首航落在4月1日，讓等待已久的旅遊業者「動起來」。雄獅旅遊上周五（12日）就已在官網增設旅遊泡泡專區，讓有意願的旅客可先行填寫表單預約，且不需收取訂金，目前估計已有超過400人的預約單，待細節規範正式宣布後隨即會推出相關產品，初估將有每周四出發的4天與每周日出發的5天等兩種行程可選，價格方面也仍待細節明朗才能估算，目前粗估帛琉旅遊每人約7至9萬元間。

行程方面，帛琉為國家地理雜誌評選為一生必去的50個景點之一，夢幻的海底景色以往也吸引不少的潛水者前往，隨著臺帛邊境開放，首波帛琉行程預計以五天四夜、四天三夜，主打海上活動，包括世界海景七大奇觀的大斷層、無毒水母湖、藍色鹿角珊瑚群、百年巨型大干貝城等，更有機會親眼看到顏色斑斕的熱帶魚、魟魚或大海龜在身旁悠遊穿梭。而五天的行程更將前往帛琉最大的最島嶼－北島來趟深度之旅，島上主要為森林、雨林與火山地形，也是帛琉當地文化的發源地，能細細品味帛琉的世外桃源純淨魅力。

雄獅旅遊總經理游國珍表示，未來疫情逐漸趨緩，可能有越來越多的旅遊泡泡成形，且在國境開放後，出國旅遊費用預估將會調漲，以往低價促銷的旅遊商品不復見，機票、酒店、交通等在防疫的規定下都會調漲價格，而雄獅對於更多旅遊泡泡成形及政府相關政策仍表達支持，儘管防疫優先考量下，團費價格會有所調漲，但相信消費者仍願意嘗試。

游國珍指出，繼帛琉之後，相信會有更多的雙向旅遊泡泡，除了台灣人可以出國體驗異國風情，也盼外國人士可以來台欣賞台灣之美，雄獅也熱烈歡迎第一個旅遊泡泡帛琉總統惠恕仁來台，體驗海島國家不一樣的鐵道文化之旅，搭乘美學列車，將台灣之美介紹給帛琉的國民。

(中時 )