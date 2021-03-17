苗栗縣議員鄭聚然日前向高麗菜農購買1千顆高麗菜，免費發送給鄉親食用，不到一天就發完。（鄭聚然提供／謝明俊苗栗傳真）

國內高麗菜產銷失衡，農政單位束手無策，造成高麗菜價爆跌，苗栗縣議員鄭聚然不忍看到菜農辛勤收成付諸流水，日前自費向竹南假日之森一名菜農購買1千顆高麗菜，再免費送給頭份鄉親協助消費，結果每人限領2顆，不到1天就發放一空。

國內高麗菜因產銷失衡造成價格爆跌後，許多地區高麗菜農因不堪菜價不孚採收工錢，放棄採收，又不忍辛苦種成的高麗菜直接鏟除，放由民眾自行採摘，各地更出現許多專賣高麗菜的發財車，以每顆20元甚至只是10元的低價，四處兜售，讓人對菜農的遭遇為之不捨。

苗栗縣議員鄭聚然見到高麗菜農遭遇，非常不捨，日前得知竹南假日之森附近一名菜農所種3分地高麗菜賣不出去，於是與菜農洽商買下1千顆高麗菜，免費送給頭份竹南等地鄉親，協助菜農度過難關。

1千顆高麗菜在3月15日上午11時開始，在頭份市八德一路鄭聚然服務處發送，每人限領2顆，結果不到半天，全部高麗菜迅速發完，顯見高麗菜還是非常受到國內民眾歡迎，只是農政單位無力處理產銷問題，才造成高麗菜農受害。

(中時 )