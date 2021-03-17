馬達大廠東元（1504）與電動巴士大廠華德動能，17日簽署合作意向書，華德將向東元採購兩年500套電動巴士動力系統，首批30套將於今年第二季交貨，未來雙方將以電動巴士國產化為目標，不排除雙方共同擴大商機，爭取海外訂單。
東元表示這30套動力系統為東元自製、在台灣生產的馬達加驅動器的動力模組，就近提供華德電動大巴完整的動力系統產品，以及在地售後服務；底盤、車體結構等則為華德自主設計生產。
東元表示，兩大廠牌的合作案，預料將加速台灣電動巴士產業能量，提升國內整車與關鍵零組件技術能力，並且帶動相關供應鏈發展，為推動電動巴士國產化，再向前邁進一大步。
東元是國內第一家自主設計和製造「馬達和驅動器一體化」的製造商，今年更延伸開發下一世代緊湊型設計，250kW級電機電控高功率與高電壓新產品「T Power +」，預計下半年展開實車上機測試。
東元董事長邱純枝表示，東元從2018年起正式切入台灣電動大巴供應鏈，至今不論生產實績及供貨數量皆領先台灣同業，2021年東元持續擴大在台投資智能化生產線，全力支持政府電巴國產化及生產在地化，希望藉由和華德動能整車廠的合作，未來以台灣市場的成功經驗，雙方攜手開拓國際電動巴士廣大的市場商機。
華德動能是台灣第一家取得自主設計資格廠家，國產附加率超過60％，近期成長動能強勁，市場占有率位居同業第一。
(工商 )
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