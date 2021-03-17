2019年台灣流感疫苗施打時間較晚，因此墊高國光生(4142)2020年首季營收的基期，2021年首季營收將呈現衰退的局面。展望2021年全年度營運，在子公司安特羅腸病毒疫苗藥證下半年即將到手，以及國外流感疫苗出貨增加的情形下，營收將維持成長格局。

國光生技子公司安特羅腸病毒疫苗藥證預期最晚將在今年下半年拿到手，拿到藥證後可以滿足國內對於腸病毒的防疫需求，並進一步積極拓展海外市場，目前也有人在洽談合作事宜，可望漸漸開始對國光生技營運展開挹注。

國光生2020年國內外流感疫苗出貨順暢產能滿載，據了解現在還有國外客戶在洽談流感疫苗的訂單，2020年國光生的流感疫苗國外總出貨量約落在48~50萬劑，今年可望持續成長，為營運增添動能。

至於台灣流感疫苗公費標案，需要等到4月招標後才會有結果。而國光生的第2條無菌針劑充填線目前進度順利，將會如期在第3季加入，充填總產能將擴大至每年約1億劑，相當於目前產能的5倍。

國光生技2020年因有Crucell和解金等入帳，獲利表現受到法人看好，預期EPS有機會挑戰3元。由於和解金使得比較基期墊高，雖然法人看好國光生技今年營收將維持成長，但獲利將會呈現衰退的局面。

(時報資訊)