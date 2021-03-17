蘇花公路16日發生遊覽車撞山壁，造成6人死亡39人傷的重大意外，正在進行的「蘇花公路安全提升計畫」再受注目，雖交通部指出該路線非不良或易肇事路段，但交通部長17日下午在台中首訪時表示，未來會將這個路段納入「蘇花公路安全提升」計畫的路段，預計2030年前完成。

林佳龍表示，16日發生事故的路段，雖然不是因為線型或路況導致的車禍，但未來會將這個路段納入「蘇花公路安全提升」計畫，在蘇花改完成後，也會全線把它串連，目前已經做綜合規劃的期中報告，在2年內會完成包括環評等計畫的核定，希望在2030年以前完成蘇花安跟蘇花改全線的串連，讓大家走蘇花路段的時候，有更安全的道路環境。

另外，對於台灣其他公路有線形不良的地方，林佳龍說，這幾年，大量的對於這些設計上可能會造成行車安全風險的路線，都陸續在改善中，光是在蘇花公路上，就有14個地點是有做線形的改善，另外像是南迴公路等相關道路，也都會以路廊來解決，舊的路線之線形安全的問題。

至於車禍原因的調查報告，林佳龍表示，目前由檢調跟運安會進行調查中，公路總局是監理單位，也提供所有關於司機跟車輛的監理資料，這部分交通部會全力配合調查單位，以釐清事故原因。

(中時 )