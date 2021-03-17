花旗(台灣)銀行深耕財富管理領域，專業傑出的財富管理以及數位金融服務於《財訊雙週刊》舉辦的「2021財富管理大獎」頒獎典禮，一舉囊括「外商銀行最佳服務獎」、「外商銀行最佳客戶推薦獎」、「外商銀行最佳數位金融獎」、「外商銀行最佳數位智能系統獎」等獎項。為提供客戶更精緻卓越的服務，花旗財富管理團隊將擴大增聘專業人才，並進一步提出「富足人生 隨心所裕」財富管理觀念，讓富足不只是財富成長，花旗將陪伴客戶領略更豐富多彩的人生體驗，成就富足人生。

《財訊雙週刊》今(17)日舉辦「2021財富管理大獎」頒獎典禮，花旗(台灣)銀行消費金融總事業群負責人慕嘉Müge Yüzüak出席領獎時表示，花旗自 2001 年為台灣導入財富管理概念以來，始終傾聽客戶心聲、洞察客戶需求，為展現深耕台灣的雄心壯志，花旗(台灣)將擴大增聘財富管理團隊，更推出「富足人生 隨心所裕」全新財富管理觀念，為客戶量身打造資產配置計畫，協助客戶財富成長，陪伴客戶隨心追尋夢想，成就專屬自己的富足人生。

花旗持續深耕財富管理、數位金融的卓越成果，深受評審團隊與社會大眾肯定，在本屆的財富管理大獎綻放光芒，榮獲「外商銀行最佳服務獎」、「外商銀行最佳客戶推薦獎」、「外商銀行最佳數位金融獎」、「外商銀行最佳數位智能系統獎」四項大獎，其中更三度榮獲「外商銀行最佳服務獎」、五度榮獲「外商銀行最佳數位金融獎」。

看好台灣市場潛力，除了大舉擴增財管團隊，花旗亦將投資數位金融，持續升級全方位財智規劃 (Total Wealth Advisor) ，透過目標導向的財務諮詢及規畫、全方位資產配置檢視、直覺且簡單易懂的圖像式介面，結合理專遠端視訊諮詢服務，隨時隨地檢視投資組合及完成投資決策，即時進行財務管理。此外，將升級財富管理中心設備，打造舒適隱密的服務環境，提供高資產客戶煥然一新的財富管理體驗。

結合「富足人生 隨心所裕」全新財富管理品牌活動，花旗推出一系列尊榮禮遇活動，即日起至2021年12月31日止，只要於花旗Citigold開立新戶，成為花旗財富管理客戶，持花旗信用卡消費滿額最高可享一年兩次機場接送或高鐵交通禮遇，以及最高兩倍(含原卡別1倍權益回饋)的信用卡點數回饋。財富管理新貴賓透過花旗網路銀行或是行動生活家下單，可享有申購基金手續費優惠。

花旗同時規劃休閒旅遊的尊榮禮遇，刷花旗財富管理晶片金融卡透過專屬訂房專線，提供財富管理客戶享受一泊二食或一泊一食，最優3折起優惠服務，包括礁溪老爺、礁溪寒沐、雲品溫泉酒店、墾丁凱撒飯店、大溪笠復威斯汀度假酒店等全台頂級度假飯店。此外，透過全方位金融服務，創造財富管理新價值，提供客戶絕佳的服務體驗。

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