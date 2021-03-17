國民黨主席江啟臣周五將和黨祕書長李乾龍聯名宴請黨籍立委，被解讀是要為競選連任提前整軍、爭取支持。國民黨立委、中常委李德維今天對此表示，江是請大家吃春酒，也當作立法院新會期的鼓勵與打氣，而江已宣布要競選連任，所以要拉票或是拜託也是理所當然。

國民黨主席選舉將於7月改選，黨主席江啟臣近日以立法院第三會期開議名義，邀請黨團立委19日中午在台北市艋舺大道的凱達大飯店餐敘，黨部與智庫一級主管也將出席與藍委們交流。

國民黨立委、中常委李德維下午受訪表示，他了解的狀況是，至少會有20多位立委參加，但當天中午立院內還在總質詢，有些立委需準備下午的質詢內容，中午能否出席也不清楚。

李德維說，立法院進入第二年，黨團總召費鴻泰剛上任，書記長也是新任的鄭麗文，江啟臣自己也是立委，所以請大家吃個春酒，當作新會期的鼓勵與打氣，這餐會的意義應該在此。

至於是否有感覺到江啟臣要拉抬主席選舉氣勢？李德維強調，大家都是好朋友，江啟臣宣布要競選連任，要拉票或是拜託也是理所當然，他認為國民黨主席選舉是在7月，未來還會有同志會爭取服務大家的機會，也希望大家都展現好地一面，爭取黨員支持。

(中時 )