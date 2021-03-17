治平高中柯子暘繁星錄取台大財務金融系。（呂筱蟬攝）

大學繁星計畫放榜，多所私立學校學生表現不俗，其中啟英高中學生楊里涵父親早逝，媽媽獨力撫養兩姊妹，曾赴馬來西亞投靠親人，造就她超強適應力及為人處事上的應對，繁星錄取高雄醫學大學牙醫系第一階段；治平高中柯子暘則是克服罹患亞斯伯格症障礙，錄取台大財務金融系。

啟英高中今年共計59位同學成功摘星，有5位學生通過醫學系及牙醫系第一階段。楊里涵說，媽媽是馬來西亞華僑，爸爸在她9歲時因病過世，因龐大醫療費用，全家因經濟困難短暫回到馬來西亞投靠親戚，小五到國一在外地生活，得練習馬來語和英語，面對不同人群練就超強適應力。因為國籍問題回台生活後，當年國中成績可以上武陵高中，考量經濟因素選讀啟英，拿到40萬元獎學金。她說，同時錄取台大和高醫牙醫系第一階段，掙扎很久還是期盼當醫師，對自己有信心能通過二階段面試，希望大學後能當交換學生或到偏鄉當志工。

治平高中則有醫學系2人、台大3人，12大名校21人共71人錄取繁星。其中，學生柯子暘小時候有發展遲緩，直到3歲才開口說第一句話，語言治療師曾對家長說未來不可能有完整表達能力，媽媽黃秀娟也是治平老師，一家人都沒有放棄陪伴與鼓勵，如今他能正常與人交談應對。

柯子暘說，小時候同學覺得他「怪怪的」，但認為自己和一般人並無不同，覺得有壓力時就躲進圖書館和文字相處，特別喜歡閱讀散文。黃秀娟則說，有身心障礙孩子重要的是早療，許多父母會互相推託責任，但很慶幸一家人都能齊心為了小孩好，自己對小孩沒有多大期望只要他過得快樂就好，如今孩子有優異學習成績，她笑說是「賺到了」。

(中時 )